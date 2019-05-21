Чистая прибыль «Новосибирскавтодора» уменьшилась в 7 раз

Выручка ОАО «Новосибирскавтодор» за 2018 год составила 9,2 млрд рублей. Из них 3,2 млрд компания получила за содержание автомобильных дорог и сооружений, 2,7 млрд — за строительство и реконструкцию, 1,7 млрд — за ремонт и 1,3 млрд — за капремонт дорог и сооружений, говорится в годовом отчете компании. Судя по документам, самые крупные договоры строительного подряда компания заключила с ФКУ «Сибуправтодор» на строительство и реконструкцию автодороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» — 819,3 млн рублей, а также на выполнение дорожных работ по реконструкции и строительству второго этапа этих объектов — 380 млн рублей, а также от ГКУ ТУАД НСО — на реконструкцию дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» на участке Новосибирск-Ярково (К-17р) — 749,7 млн рублей. Всего по контрактам с «Сибуправтодором» по строительным подрядам в 2018 году «Новосибирскавтодор» получил более 2,1 млрд рублей, с ТУАДом — более 900 млн, с ФКУ Упрдор «Южный Урал» — 320 млн, ФКУ Упрдор «Енисей» — 327 млн.

Чистая прибыль «Новосибирскавтодор» за 2018 год составила почти 75 млн рублей (в 2017 — 550 млн рублей). По результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 году акционеры компании получили дивиденды на сумму 200,2 млн рублей. Сумма дивидендов за 2018 год в отчете не указывается, так как годовое собрание акционеров «Новосибирскавтодора» еще не проводилось. Однако совет директоров принял решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 23,3 млн рублей. Базовая прибыль на акцию компании в 2018 году составила 38 рублей, в 2017 — 280 рублей.

В 4 квартале 2018 года совет директоров компании принял решение о продаже акций АО «ДЭП №369», сделка завершена в феврале 2019 года. В 1 квартале 2019 года также принято решение о создании дочернего общества ООО «ИртышАвтодор».

ОАО «Новосибирскавтодор» создано в 1995 году. УК — 49 млн рублей. На конец 2018 года компания состояла из 13 филиалов, расположенных на территориях Новосибирской и Кемеровской областей (Мариинское подразделение создано в 2018 году). Кроме того, в прошлом году компания сформировала обособленное подразделение в Омской области. Среднесписочная численность работников — 2573 человек. Председателем совета директоров компании является Дмитрий Пингасов, который был депутатом регионального парламента пятого созыва. Транспортный комитет заксобрания в настоящее время возглавляет Федор Николаев, с 2007 по 2015 годы занимавший должность гендиректора компании. Сейчас структура собственников «Новосибирскавтодора» в годовом отчете не раскрывается. В конце 2018 года компанию возглавил Руслан Власов, экс-директор ОАО «Сибэко».

Фото с сайта компании