Клоны «Умного голосования», «Курсанты-2» и поджоги

«Умное голосование» научилось размножаться

В соцсетях появилась страница-клон проекта «Умное голосование», на которой сообщается о поддержке кандидата по округу №137, депутата горсовета Новосибирска, при том, что ранее «УГ» официально отдало предпочтение другому кандидату. Как прокомментировал ситуацию депутат, ему о появлении клона до того, как об этом сообщили пользователи соцсетей, ничего известно не было. В целом результаты «Умного голосования» спровоцировали довольно бурную дискуссию — недовольство высказали сторонники разных кандидатов.

Напомним, что в Новосибирской области проект «Умное голосование» отдал предпочтение трем кандидатам одной из парламентских партий — на округах №136, №137 и №138. Четвертым лидером «УГ» стал представитель несистемной оппозиции. Представители партии возмутились, что на округе №135 их кандидат остался без поддержки проекта.

— Представители партии даже зашумели было о продажности провайдеров «УГ», но это поставило вопрос: если продается, во сколько обкому обошлась поддержка кандидатов по трем округам? — комментируют эксперты «Центра деловой жизни»

Нелояльная к этой партии оппозиционная общественность возмутилась из-за рекомендации голосовать за выдвиженцев нелюбимых представителей этой политической силы.

Курсантов нацгвардии сменили чиновники казначейства

Еще до открытия дверей участковых избирательных комиссий часть из них стали штурмовать желающие проголосовать граждане, причем «расфасованные» по профессиональной принадлежности. В частности, наблюдатели от реготделения КПРФ зафиксировали около 800 человек, закрепившихся для голосования на одном из избирательных участков, расположенных в школе №202 на улице Белинского в Октябрьском районе. Большая часть из закрепившихся — сотрудники областного казначейства, аппарата Заксобрания области и служащие воинской части. В школе располагаются участки 1836, 1837 и 1838.

Напомним, что годом ранее Октябрьский район уже прославился «военной массовкой» на участке №1833 на Ключ-Камышенском плато, где в голосовании приняли участие несколько сотен курсантов Института Нацгвардии, не все из которых могли иметь прописку на территории данного округа. В настоящее время результаты выборов на этом участке, оказавшиеся в пользу вице-спикера горсовета Евгения Яковенко («Единая Россия»), оспаривает в судебном порядке его основной соперник — студент Вячеслав Якименко (независимый, коалиция «Новосибирск 2020»).

Еще одну массовку наблюдатели коммунистов зафиксировали в Центральном районе на участке №2004. Ее составляли сотрудники МЧС и МВД.

— Участок расположен на улице Октябрьской, рядом — здания областных управлений МЧС и МВД, — сообщается на сайте реготделения КПРФ с фото-видеозаписью марш-броска силовиков на участок. — Это и предопределило его судьбу: утром здесь появилась очередь из сотрудников этих учреждений. Избиратели пришли организованно, выстроились в одну шеренгу. К участку прикреплены 1345 избирателей, которые, судя по всему, и проголосуют в первый день трехдневного голосования.

Файер-шоу по-колывански

Если сравнивать областной центр и районы области, то в первом, несмотря на приведенные факты, политическая жизнь проходит относительно спокойно. Что же касается некоторых районов, то там кампания идет в прямом смысле «с огоньком». Один из наиболее ярких случаев — в Колывани, где неизвестный поджег сарай, принадлежащий депутату райсовета Алексею Астафьеву. Факт поджога депутат зафиксировал на камеру видеонаблюдения.

— Вечером мне звонил полицейский Меркушкин, — рассказывает Алексей Астафьев в видео на своей странице в соцсети. — Думаю, он хотел меня предупредить, что меня будут поджигать. Также мне звонил глава района Артюхов, который приглашал меня на встречу — сказать, что кто-то будет совершать поджог моего дома. Я был дома, на вебинаре, видимо, не подозревали, что буду пеленговать. Буквально за две минуты после начала поджога я выскочил и потушил все это дело.

Депутат связывает произошедшее со своей политической и общественной деятельностью — он возглавляет районное отделение КПРФ.

Напомним, ранее угрозами отметилась предвыборная кампания в Бердске: кандидату в депутаты горсовета Дарье Артамоновой и ее родственникам поступали завуалированные угрозы то в виде посылки с ритуальным венком, то в виде звонков с записью песен похоронного содержания.

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы завершатся 19 сентября. Кандидатами по округу №135 зарегистрированы самозанятый Рафаэль Адам («Гражданская платформа»), директор ООО «Агентство информационноно развития», депутат Заксобрания Константин Антонов («Родина»), директор ООО «Ерохин Групп» Павел Ерохин («Партия Роста»), главный редактор «Вацап-ТВ» Андрей Жирнов (КПРФ), главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский («Единая Россия»), вице-спикер Заксобрания Наталия Красовская (ЛДПР), бухгалтер АНО «Лига защиты прав человека в Европе» Дмитрий Крюков («Российская партия свободы и справедливости»), директор ООО «ЮНИФУД» Наталья Пинигина («Новые люди»), индивидуальный предприниматель Денис Родин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), директор по развитию ГК «Стрижи», депутат горсовета Новосибирска Игорь Украинцев («Зеленые»), директор магазина, депутат горсовета Тогучина Никита Федченко («Пенсионеры за социальную справедливость»), преподаватель НГУЭиУ Наталья Чубыкина («Яблоко»).

Округ №136: пенсионер Александр Липаткин («Коммунисты России»), индивидуальный предприниматель Александр Прохоров («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), депутат Госдумы Дмитрий Савельев («Единая Россия»), главный эксперт мэрии Новосибирска Ренат Сулейманов (КПРФ), инженер ПАО НЗХК Вячеслав Усольцев («Новые люди»), начальник отдела ГАУ «Сибирь-концерт» Наталья Чубарцева («Пенсионеры за социальную справедливость»), специалист АНО «НИИ политической социологии» Татьяна Харьковская («Российская партия свободы и социальной справедливости»), самозанятый Дмитрий Шабанов («Яблоко»), главврач центра восстановительной медицины и реабилитации «СпортМед» Олег Шестаков («Партия Роста»), зампредседателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Александр Щербак (ЛДПР).

Округ №137: гендиректор ООО «Прогрессстройгрупп», депутат Заксобрания Александр Аверкин («Пенсионеры за социальную справедливость»), замдиректора по развитию ООО СЗ «ВИРА-Строй-Билдинг», депутат Заксобрания Александр Аксененко («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), помощник депутата Госдумы, депутат горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), заместитель директора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов (КПРФ), научный сотрудник ФГБУ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Елена Пивоварова («Яблоко»), директор фонда «Городские инициативы», депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Родина»), пенсионер Александр Плюшкин («Гражданская платформа»), научный сотрудник ФГБУ «Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН» Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), гендиректор ООО «НИЦ Иммунологии и аллергологии» Андрей Теряев («Новые люди»), советник гендиректора ООО «Завод АлСиб» Евгений Цибизов («Партия Роста»).

Округ №138: менеджер ООО «ДубльГис» Тимур Гостяев («Новые люди»), депутат Госдумы Виктор Игнатов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы, депутат Заксобрания Роман Казаков (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин («Пенсионеры за социальную справедливость»), тренер спортшколы «Обь» Татьяна Самкова («Партия Роста»), директор ООО «Радуга» Максим Тэппо («Гражданская платформа»), директор ООО Торговый дом «ПроРесурс» Андрей Филимошкин («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), зампредседателя комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Роман Яковлев (КПРФ).

Кроме того, по информации избиркома, проходят выборы в органы местного самоуправления в Бердске, Оби, Искитиме, Баганском, Барабинском, Болотнинском, Искитимском, Колыванском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тогучинском, Убинском, Черепановском, Чистоозерном, Чулымском, Куйбышевском и Татарском районах.