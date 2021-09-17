Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

В этом году в Государственный реестр селекционных достижений добавлен сорт картофеля «сокур», созданный сотрудниками Сибирского НИИ растениеводства и селекции, входящего в ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН».

— В государственном реестре числится 428 сортов картофеля, из которых отечественные составляют лишь половину. Если говорить про Новосибирскую область, то в регионе зарегистрировано 24 сорта, при этом на полях посажены в основном импортные. <…> Мы вошли в число учреждений-участников программы и сегодня занимаемся реализацией полного цикла селекции: от создания сорта до внедрения в производство, — говорит заместитель руководителя по научной работе СибНИИРС кандидат биологических наук Галина Артёмова. — На счету СибНИИРС уже пять созданных сортов, два из которых выведены в рамках этой программы. Ранее в госреестр был внесен сорт «златка», в текущем году после государственного сортоиспытания мы зарегистрировали сорт «сокур».

По словам старшего научного сотрудника СибНИИРС Анны Сафоновой, сорт «сокур» получен скрещиванием немецкой «адретты» с голландской «симфонией».

— В ходе работы мы получили картофель с еще более высоким содержанием крахмала (19,4 %), то есть с лучшими вкусовыми качествами. Урожай немного меньше, однако сорт крайне устойчив к болезням растений: фитофторозу, раку, альтернариозу, фузариозному увяданию, а также к золотистой картофельной нематоде, проникающей в корни всходов и молодые клубни. Данный вредитель может массово распространяться на полях, в результате чего в середине августа погибает ботва растения и фермер теряет весь урожай, — рассказывает один из авторов сорта Анна Сафонова.

Исполнительный директор агротехнической фирмы «АГРОС» представитель ЗАО «Мичуринец» Павел Потапов сообщил, что в 2017 году правительство РФ приняло техническую программу по селекции и продвижению отечественного картофеля, после чего СибНИИРС предложил партнерство для реализации полного цикла селекции.