Памятник Покрышкину на площади Маркса перенесут из-за инвестпроекта

Памятник Александру Покрышкину на площади Маркса может поменять постоянное место дислокации в связи с реализацией на этом месте инвестиционного проекта. Однако предварительно городская власть спросит новосибирцев — готовы ли они видеть памятник на новом месте. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Речь идет о памятнике, стоящем около недостроенного здания ДК завода «Сибсельмаш» на площади Маркса в Ленинском районе. Само здание учреждения культуры последние годы не использовалось, за это время сильно обветшало и стало непригодным к эксплуатации. Недостроенный с начала 80-х годов объект лишь периодически используется как крытая пейнтбольная площадка, небольшую часть подвала занимает действующая газовая котельная, но само здание заброшено уже почти 15 лет и доступно для свободного посещения.

Площадь Маркса предложено сделать пешеходной — Инвестор предложил проект строительства на этом месте нового объекта, который бы завершал ансамбль площади Маркса. Он в целом поддержан нашими архитекторами, — рассказывает глава города. — Но есть вопрос: как жители отнесутся к тому, чтобы памятник Александру Покрышкину перенести в центр площади Маркса. К памятникам надо относиться с уважением, поэтому предлагаю обсудить эту тему с новосибирцами.

О каком конкретно объекте идет речь, мэр не уточнил.

Напомним, что ранее мэрия озвучивала планы строительства на месте здания бывшего ДК торгово-гостиничного комплекса. В качестве потенциального инвестора выступала омская компания ООО «АСК». В январе 2020 года архитектурная компания ООО «АР.ТЭГО» представляла мэрии Новосибирска проект переустройства площади Карла Маркса. На месте ДК «Сибсельмаш» архитекторы прорисовали остров-плаза, каменное каре из четырех отдельно стоящих зданий, рассеченное пешеходными дорожками.

Стоит также напомнить, что практически любые инициативы, связанные с увековечиванием памяти известных исторических деятелей, становятся в Новосибирске поводом для острой общественной дискуссии.