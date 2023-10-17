Клоун из Новосибирска 33 года веселит своих зрителей

Комический артист цирка из Новосибирска Андрей Карпов в беседе с Горсайтом поделился, что в жизни он скромный человек, который вырос в обычной семье, где никто не был связан с творчеством и тем более с цирком. А вот супруга Ольга, напротив, работает в основном жанре «Антипод» – это жонглирование ногами, крутит обручи и занимается с королевскими пуделями. Их сын Антон всё детство провёл на манеже, поэтому связал свою трудовую деятельность с цирком и стал профессиональным жонглёром. В настоящее время он успешно выступает в Таиланде.

Сам же Андрей сейчас гастролирует с цирком-шапито «Маска» и веселит жителей Новосибирской области. А вообще за 33 года работы знаменитому клоуну довелось выступать на манежах Японии, Кореи, Китая, России – в Томске, Омске, Новосибирске, Кемерово, Новокузнецке, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Традиционный костюм Андрея – это клоунский нос, смешная кепка и ботинки. Он работал и один, и в дуэте, и даже в трио. Своих зрителей поражает эквилибристическими номерами – с моноциклом, катушками и лестницей. Однако основным своим жанром называет «быть ковёрным клоуном».

В конце октября цирковой сезон завершится, тогда Андрей Карпов вернётся домой, чтобы отдохнуть, набраться сил и отработать новые интересные элементы.