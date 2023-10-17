Комбайнеры прогнали медведя с поля под Новосибирском

Жители Маслянинского района Новосибирской области прогнали медведя с поля сигналами спецтехники. Видео происходящего выложил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в Телеграм-канале.

Как можно судить по видео, медведь забрел в поле, но крестьян это не устроило, и они начали дружно сигналить. Оглушенный зверь испугался и убежал на болото.

Как отметил Шестернин, охотоведы, лесники и аграрии — это три точки сибирского треугольника, в котором пропадает всякое желание убивать медведей.

— Они до срыва нарезов голоса будут стрелять в него криками, очередью сигналов и другими громкими звуками, только чтобы животное провалилось в лес, а не землю, — отметил Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что медведь утащил из загона овец в Чулымском районе Новосибирской области.