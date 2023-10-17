Комбайнеры прогнали медведя с поля под Новосибирском

Жители Маслянинского района Новосибирской области прогнали медведя с поля сигналами спецтехники. Видео происходящего выложил министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин в Телеграм-канале.
Как можно судить по видео, медведь забрел в поле, но крестьян это не устроило, и они начали дружно сигналить. Оглушенный зверь испугался и убежал на болото.
Как отметил Шестернин, охотоведы, лесники и аграрии — это три точки сибирского треугольника, в котором пропадает всякое желание убивать медведей.
— Они до срыва нарезов голоса будут стрелять в него криками, очередью сигналов и другими громкими звуками, только чтобы животное провалилось в лес, а не землю, — отметил Шестернин.
Ранее редакция сообщала о том, что медведь утащил из загона овец в Чулымском районе Новосибирской области.
Фото со страницы министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгения Шестернина в Телеграм.
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