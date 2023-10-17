Министр здравоохранения России Мурашко выступит на форуме в Новосибирске

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в международной выставке-форуме «Здравоохранение в Сибири-2023» в Новосибирске. Он будет выступать с докладом. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Форум будет проходить с 17 по 20 октября. Мурашко выступит 17 октября на пленарном заседании.

Заседание, в котором принимает участие министр, посвящено снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Сибири и резервах достижения ожидаемой продолжительности жизни.

На мероприятие также выступят: врио руководителя Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и ответственный за здравоохранение в Иркутской области Алексей Шелехов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области снижается не только смертность, но и рождаемость.