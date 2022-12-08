«Клуб Директоров – играем и выигрываем!»

Вы готовы поиграть вместе с нами? И вообще, почему люди играют в игры? Ведь в игре всегда много про наши желания и мечты. Давайте все вместе проверим наше счастье и удачу в игре!

Для веселой и познавательной игры создадим новогоднее настроение и атмосферу! Наши эксперты представят вам дегустацию испанских новогодних напитков и гастропары сибирских новогодних угощений!

Будет и чашка чая от Евгения Дюкова, и волшебный торт от кондитерской Семьи Воробец, и изысканные закуски от ресторана «БИБЛИОТЕКА». А еще мы познакомимся с испанским вином от «CAVINA – Ваша Испания»! И конечно же начнем играть и выигрывать!

На нашем заседании мы будем:

Дегустировать испанские новогодние напитки.

Получать удовольствие от новогодних угощений.

Открывать для себя новые игры, в которые можно играть со своими близкими во время длинных новогодних каникул.

Получать подарки и Деда Мороза и Снегурочки.

Загадывать желания и верить в их исполнение.

Эксперты и спикеры:

Ильина Наталья, создатель и совладелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант. Управленческий опыт более 20 лет.

Смирнов Анатолий, эксперт по винам, brand-Ambassador «CAVINA» «Your Spain», выпускник школы вина Ивана Лазарева г. Екатеринбург, выпускник школы Wine Masters г. Санкт-Петербург. Опыт работы 15 лет.

Дед Мороз и Снегурочка!

Дата: 20 декабря 2022 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Регистрация обязательна

Возраст: 18+