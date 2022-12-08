«Клуб Директоров – играем и выигрываем!»

Вы готовы поиграть вместе с нами? И вообще, почему люди играют в игры? Ведь в игре всегда много про наши желания и мечты. Давайте все вместе проверим наше счастье и удачу в игре!
Для веселой и познавательной игры создадим новогоднее настроение и атмосферу! Наши эксперты представят вам дегустацию испанских новогодних напитков и гастропары сибирских новогодних угощений!
Будет и чашка чая от Евгения Дюкова, и волшебный торт от кондитерской Семьи Воробец, и изысканные закуски от ресторана «БИБЛИОТЕКА». А еще мы познакомимся с испанским вином от «CAVINA – Ваша Испания»! И конечно же начнем играть и выигрывать!
На нашем заседании мы будем:
Эксперты и спикеры:
Ильина Наталья, создатель и совладелец ресторана «Библиотека», ресторанный консультант. Управленческий опыт более 20 лет.
Смирнов Анатолий, эксперт по винам, brand-Ambassador «CAVINA» «Your Spain», выпускник школы вина Ивана Лазарева г. Екатеринбург, выпускник школы Wine Masters г. Санкт-Петербург. Опыт работы 15 лет.
Дед Мороз и Снегурочка!
Дата: 20 декабря 2022 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».
Регистрация обязательна
Возраст: 18+
Рубрики :
Регионы:
Теги :