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В Иркутской области приступили ко второму этапу демонтажа «Усольехимпрома»

  • 08/12/2022, 11:57
демонтаж Усольехимпром
В рамках нового госконтракта предстоит демонтировать более 300 объектов.

На площадке «Усольехимпрома» начался второй этап демонтажных работ. Их проводит Федеральный экологический оператор (ФЭО, предприятие Госкорпорации «Росатом»). Об этом сообщило правительство Иркутской области.

В рамках заключенного госконтракта предстоит выполнить комплекс мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда. Общая сумма контракта составляет 5 млрд 950 млн рублей.

Напомним, что демонтаж 204 зданий по первому этапу завершен досрочно с экономией бюджета более 400 миллионов рублей, что позволило ФЭО взять в работу еще 37 объектов без привлечения дополнительных средств.

По словам директора направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрея Лебедева, в рамках нового госконтракта предстоит демонтировать 20 зданий второй очереди, в число которых входит цех 94, где производили трихлорсилан и четыреххлористый кремний.

— Цех 94 будет полностью демонтирован с извлечением и сортировкой всех металлоконструкций. В рамках работ предполагается обезвреживание газообразных отходов до показателей санитарно-гигиенических нормативов. Твердые отходы будут перезатарены и в дальнейшем утилизированы, — отметил Андрей Лебедев.

Помимо этого, специалисты проведут работу по демонтажу подземных частей 289 зданий, а также осуществят переработку строительного боя на дробильно-сортировочных комплексах, который будет использован при рекультивации шламонакопителя.

Объект контролируют надзорные органы, специалисты независимой лаборатории Росприроднадзора ЦЛАТИ регулярно проводят лабораторные исследования атмосферного воздуха, почвы, воды сразу по нескольким показателям. Превышений ПДК при проведении работ по демонтажу не выявлено.

 

Ранее редакция сообщала о том, что Иркутск получит более 4 млрд на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском. 

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес

Регионы: Иркутская область

Теги : экотехнопарк Усольехимпром экология Росатом демонтаж Усольехимпром


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