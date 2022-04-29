Новосибирские производители не ожидают дефицита колбас и сосисок

Федеральные СМИ, со ссылкой на главу полиграфической компании «Кюко Тамп» Александра Полякова, сообщили, что к лету в России может сократится ассортимент колбас и сосисок, так как Евросоюз запретил ввозить в РФ оболочку для этих продуктов.

Региональные участники рынка отнеслись к этому прогнозу скептически. В частности, директор по маркетингу ООО «Торговая площадь» Михаил Рюмин сообщил, что никакого сокращения производства в компании не ожидают.

— Если импортная упаковка станет недоступной, то мы ее заменим. Уже просчитаны варианты и возможности этой замены. Сделать это можно достаточно быстро. На наш ассортимент и объемы производства это точно не повлияет, — подчеркнул Рюмин.

Мало того, по его словам, компания сохраняет свои планы по расширению ассортимента и улучшению вкуса продукции, не смотря на санкции.

— Безусловно, как и у всех участников рынка, у нас сейчас возникают сложности с логистикой, но мы по-прежнему своевременно отрабатываем все заявки от сетей, обеспечивая ассортимент, который был в продаже до февраля, — поясняет Михаил Рюмин.

Заместитель директора по коммерции «Сибагро» Петр Мизонов добавил, что холдинг объединяет в общий цикл животноводство и производство мясной продукции.

— В холдинге налажен выпуск собственной натуральной оболочки, объемы которой можно увеличить при необходимости. Запрет ввоза импортной искусственной оболочки для колбасной продукции на работе не отразится. Сейчас компания рассматривает варианты альтернативных оболочек у поставщиков из других стран, — пояснил он.

В «Сибирской продовольственной компании» редакции также сообщили, что компания уже несколько лет ведет планомерную работу по созданию базы дублеров поставщиков — не только вспомогательных материалов (в том числе оболочек), но и оборудования, сырья — чтобы минимизировать риски, связанные с высокой волатильностью рубля и с пандемией COVID-19.

— Мы давно стали больше работать с российскими и азиатскими поставщиками в сфере вспомогательных материалов. Кроме того, компания молниеносно отреагировала на изменение ситуации и создала резервные объемы, запасы на складах поставщиков. Поэтому ситуация не окажет критичного влияния на выпуск продукции и объемы производства, — в пресс-службе СПК. — В самом крайнем случае продукты с использованием оболочки, которую не удастся заместить, будем переводить на другие виды.

Кроме того, в СПК сообщили, что ожидают всплеска в развитии производства оболочки в России.

— С учетом того, что сейчас конкуренция со стороны европейских компаний ослабнет, российские производители будут активно развивать технологии и наращивать свои мощности, чтобы закрыть потребности производителей МКИ, — уверены в «Сибирской продовольственной компании».

Заместитель директора по закупу ООО «Сибирская продовольственная компания» Ольга Слободская считает, что сейчас гораздо актуальнее другой вопрос, который нужно решать централизованно.

— Мы делаем свою колбасу из российского сырья. Птицей и свининой не только мы, но и другие участники рынка — мясопереработчики — обеспечены, с этим нет вопросов. Сельхозпредприятия, работающие в свиноводстве и птицеводстве, поддерживаются различными госпрограммами. А вот говядина у нас в дефиците — большая часть этого мяса импортировалась в Россию. На мой взгляд, сейчас нужно вводить нацпроект по развитию КРС, — говорит собеседник редакции.

По ее оценке, крупные игроки рынка в целом не снизят объемы своего производства. Возможно, изменения, которые сейчас происходят из-за санкций, осложнят работу небольших компания-мясопереработчиков, фермерских хозяйств. Но их ниши тут же займут другие игроки. Сокращения по ассортименту эксперт также не ожидает.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области реализуется много миллиардный проект по выращиванию КРС.