Поможем врачам с картой Акцепт МИР!

До 20 июля 2020 г. при совершении покупок в российских онлайн-магазинах при помощи карты «Мир», 1 рубль с каждой оплаты идет на помощь врачам.

Все средства будут переведены в пользу благотворительного фонда «Живой», который собирает заявки с медицинских учреждений по всей стране и направляет им необходимую экипировку и оборудование.

Как помочь?

Оформите карту «Мир» в Банке Акцепт

Заказывайте доставку еды и оплачивайте онлайн — картой «Мир»

Оформляйте подписки в российских онлайн-кинотеатрах

Покупайте товары в интернет-магазинах

А если у вас уже есть карта Акцепт, то до 31.12.2020 г. включительно в мобильном приложении Акцепт-онлайн или в личном кабинете Интернет-банка вы можете оформить карту «Мир» с отдельным счётом – бесплатно!

Присоединяйтесь к проекту #МирПомогаетВрачам и вносите свой вклад в помощь врачам!

Подробности по тел.: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.