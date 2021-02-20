Ключевое преимущество Новосибирской области: диверсификация в промышленности и мощный научный потенциал СО РАН

Организатором форума выступила автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. Оператор: ООО «Агентство стратегических коммуникаций В`ДА». Форум проходил в очном формате и онлайн, в работе форума приняли участие более 150 организаций и предприятий, в том числе представители более 100 субъектов малого и среднего бизнеса Новосибирской области.

На пленарном заседании «Кооперация науки и производства: приоритетные направления, успешный опыт, направления развития взаимодействия науки и производств» с докладами выступили Вадим Васильев, заместитель министра, начальник управления промышленности и предпринимательства министерства промышленности, торговли развития предпринимательства Новосибирской области, Екатерина Курганова, начальник управления научной и инновационной политики министерства науки и инновационной политики Новосибирской области, Александр Люлько, начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, Михаил Космынин, директор АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области», Григорий Шибаев, заместитель генерального директора Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области, Александр Николаенко, директор ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд», Александр Родионов, первый заместитель генерального директора ООО «Новосибирский завод конденсаторов», а так же представители Китайской Народной республики и Республики Индии. Представители государственных структур и инфраструктуры поддержки предпринимательства рассказали о приоритетных направлениях деятельности и ключевых задачах, инструментах государственной и муниципальной поддержки научных и производственных организаций, субсидировании инновационных компаний на трансфер и коммерциализацию технологий, мерах поддержки научно-производственных центров, финансирование производственных проектов развития.

Михаил Космынин представил структуру и функционал центра «Мой бизнес», направленный на работу с предпринимателями в формате «одного окна». ООО «Новосибирский завод конденсаторов», который строился как градообразующее предприятие Советского района г. Новосибирска представил реализованные проекты с институтами СО РАН и компаниями разработчиками.

На дискуссионных площадках форума «Проекты-драйверы экономического роста Новосибирской области», «Возможности выстраивания эффективного взаимодействия между научными организациями и крупным корпоративным бизнесом, место инновационных предприятий малого и среднего бизнеса в этом процессе», «Подготовка и осуществление трансфера технологий», «Коммерциализация технологий и других инноваций» спикеры форума обсудили ключевые вопросы, касающиеся тем соответствующих площадок. Всего в форуме приняли участие более 40 спикеров и экспертов. Основными тезисами дискуссий являлись вопросы взаимодействия, кто должен быть заказчиком научных разработок, а также роль государства во взаимодействии и выстраивании цепочки от научных разработок до внедрения в производство. При поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области состоялась Биржа контактов — прямые переговоры Заказчик – Поставщик, предложения науки для бизнеса, заказы бизнеса науке. На отраслевых секциях Биржи контактов: электроэнергетика, нефтегазовая, горнодобывающая и топливная промышленность, медицинская промышленность, производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка, организации участники представили свои предложения. Проведено порядка 30 переговорных сессий.

Участники обозначили важность проведения подобных встреч на постоянной основе, где в формате диалога могут быть выявлены ключевые вопросы и проблемы, а также намечены пути их решения в тесном взаимодействии государственных структур, научных организаций, производственных и инновационных компаний.