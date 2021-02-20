На Демакова обещают построить оздоровительно-развлекательный центр

— На этой неделе будет подписано соглашение между АО «Новосибирское агентство инвестиционного развития» (на 100% принадлежит муниципалитету. — Ред.) и департаментом культуры по развитию сквера на улице Демакова, асфальто-бетонной площадки и земли под ней. Департамент согласовал дизайн-проект и прилегающую зону, — сообщил на заседании комиссии по муниципальной собственности города Новосибирска начальник департамента имущественных и земельных отношений мэрии Георгий Жигульский.

По его словам, ООО «Городок», недавно выкупивший участок на Демакова, планирует построить там оздоровительно-развлекательный центр. Более детально об объекте чиновник не рассказал, отметив, что сам проекта еще не видел.

— Но есть гарантия — прилегающая к объекту территория будет выполнена в том же стиле, что и сам сквер. Очевидно, пятно застройки будет не очень большим, а вся оставшаяся часть, за исключением парковочного пространства, будет в таком же виде как и прилегающий сквер, — добавил Жигульский.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, вице-мэр Анна Терешкова пояснила Infopro54, что тоже пока не встречалась с инвесторами по проекту на улице Демакова.

— Сейчас мы планируем подготовить техническое задание: собрать пожелания жителей Академгородка о том, что они хотели бы видеть в этом центре. Лично я бы хотела, чтобы там появился центр современного искусства и кофейни, но все будет обсуждаться, — добавила она.

Директор ООО «Городок» Наталья Ковалева в разговоре с корреспондентом Infopro54 отказалась говорить о каких-либо подробностях по проекту оздоровительно-развлекательного центра.

Напомним, на этой неделе стало известно о продаже участка, примыкающего к скверу на ул. Демакова, частному инвестору. Эта информация вызвала негативные отзывы со стороны местных жителей, общественников и депутатов.

На пресс-конференции 19 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть напомнил, что в мэрии был разработан проект, согласно которому зеленая зона занимает 2,5 гектара от общей площади участка в 4,8 гектара. Документ обсуждался и был одобрен депутатами и жителями, его утвердили в апреле 2020 года. Чтобы найти деньги на реализацию проекта, муниципалитет решил привлечь средства частного инвестора. Локоть уточнил, что 154 млн рублей, вырученные от продажи участка площадью 2,3 га, пойдут на создание зеленой зоны, а также будут направлены на разработку проекта реконструкции ДК «Академия». Работы по благоустройству в сквере планируется начать в июне, а завершить осенью 2021 года.

Георгий Жигульский на заседании комиссии по муниципальной собственности пояснил, почему город не пытался продать землю через аукцион.

— Мы пробовали это сделать в 2018 году, но на торги заявились все крупнейшие ритейлеры: X5 Retail Group, «Гигант», «Магнит» и т.д. Понимая, что там будет огромный ТЦ, который не отвечает идее развития территории, мы от этого варианта отказались, — заявил чиновник. — Кроме того, под этой площадкой еще есть овощехранилища, принадлежащие третьим лицам, установлен сервитут для подъезда и подхода к ним. Прямая продажа не давала гарантий и тому, что приобретатель права собственности на площадки и земельный участок будет заботиться о благоустройстве прилегающего к нему сквера.

Общественная территория в микрорайоне «Щ» площадью 4,8 га включает в себя зону, предназначенную для озеленения (2,5 га), а также зону специализированной малоэтажной общественной застройки, где размещены автопарковка и овощехранилище (2,3 га). Территория перешла в муниципальную собственность в начале 2018 года.

По данным Seldon.basis, учредителем ООО «Городок» является Евгения Салимова. УК компании — 10 тысяч рублей, выручка в 2019 году составила 104,7 млн рублей, прибыль — 57 тысяч рублей. Она также является владельцем ООО «ТЦ» и ООО «Пежосервис». Евгения Салимова связана с Аскаром Салимовым, который является учредителем ООО «ОЛМА-Сиб Инвест» (деятельность в сфере архитектуры), ООО «СтройТоргСервис» (строительство), ООО «Сибэкоресурс» (управление недвижимостью), ООО «Фэмэли-Н» (торговля одеждой в специализированных магазинах), ООО «Рембыттехника» (ремонт бытовой техники) и т.д.