ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц

Теперь заемщики могут самостоятельно выбрать наиболее подходящий на текущий момент продукт или оформить сразу оба. Новый сервис позволяет точнее прогнозировать клиентские потребности, а также сделать рассылку кредитных и маркетинговых предложений более адресной и эффективной.

Новый сервис позволяет клиенту увидеть предодобренное предложение по кредиту в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Для оформления продукта не нужно заполнять анкету или идти офис. Достаточно определиться, какой продукт сейчас более релевантен или выбрать сразу два предложения. Все ранее одобренные условия по продуктам не изменятся.

— Технология «цифровых бандлов» уникальна для российского рынка. Она способна учитывать конкретные потребности клиентов в финансах здесь и сейчас, чтобы точнее прогнозировать для них наиболее подходящие кредитные предложения. Мы начинаем работу по ней в рамках двух продуктов, чтобы у заемщика всегда была возможность выбора и вариативности их использования. Для этого заранее анализируем данные клиентов и делаем предложения только тем, на чьей долговой нагрузке это не отразится. Для нас крайне важно, что кредитные предложения учитывают комфортную долговую нагрузку, обеспечивая заемщика средствами, но при этом не допуская его закредитованности, — отметила Ирина Елистратова, руководитель департамента розничного CRM ВТБ.

В настоящее время «цифровой кредитный бандл» доступен для ограниченного сегмента клиентов с полностью одобренными кредитными предложениями по кредитным картам и кредитам наличными. К конце февраля ВТБ (ПАО) планирует удвоить число клиентов, которым доступны кредитные бандлы, и масштабировать эту технологию в течение 2021 года.

— Во время пилотного запуска данная технология показала свою эффективность и позволила увеличить продажи кредитов в 1,5 раза по сравнению с монопредложениями. Для клиента это дает возможность оформить продукт по самому «легкому» пути, который сейчас реализован в банке: полностью онлайн, без дополнительных документов, без заполнения анкет, а также по ставкам как для действующих клиентов банка. Тестовый этап работы сервиса показал, что до 10% пользователей оформляли сразу оба кредитных предложения, — отметила Ирина Елистратова.

Бандл (от англ. bundle — охапка, вязанка, пакет) — комплект, состоящий из нескольких товаров, продаваемых как единое целое.