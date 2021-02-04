Ключевой темой Технопрома-2021 будет Год науки и технологий

Предполагается, что вовлечённость аудиторий в онлайн- и офлайн-мероприятия Года науки и технологий составит не менее 50 миллионов человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Второе заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий состоялось 3 февраля под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника Президента РФ Андрея Фурсенко.

Отмечается, что губернатор Новосибирской области отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития. Он выступил с предложением провести новосибирский форум технологического развития Технопром-2021, а также другие ключевые региональные форумы под знаком Года науки и технологий, учесть их при формировании федерального плана мероприятий.

— Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своём уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создаётся план. Речь идёт о привлечении талантливой молодёжи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлечённости профессионального сообщества к научно-технологическому развитию, задача – отразить востребованность профессии учёного и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши учёные, – сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По информации Минобрнауки, при формировании плана поступило более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя порядка 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60% составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней.

По информации Infopro54, проведение Технопрома в 2021 году запланировано на июнь.