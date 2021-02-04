Рост погрузки на ЗСЖД в январе составил 2,8%

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе 2021 года составила 23,7 млн тонн, что на 2,8% больше, чем в январе 2020 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В том числе на дороге погружено: каменного угля – 18,4 млн тонн (+4,6% к январю 2020 года); зерна – 261,5 тыс. тонн (в 1,5 раза больше); химикатов и соды – 212,8 тыс. тонн (+3,6%); химических и минеральных удобрений – 173,7 тыс. тонн (+5,8%); лома черных металлов – 70,8 тыс. тонн (рост в 2 раза).

Грузооборот в январе 2021 года составил 24,3 млрд тарифных тонно-км (+1,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 29,9 млрд тонно-км (+3,9%).