ГК «Расцветай»: качество приносит результат

— Первое место по объему продаж в регионе — это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретая жилье у застройщика, — подчеркивает Николаев, комментируя результат работы ГК «Расцветай» в 2020 году.

По мнению эксперта, успех продаж застройщика заложен в комплексном подходе к созданию востребованного продукта: стратегическом планировании, умении налаживать коммуникации, маркетинговых исследованиях, четкой работе с планировочными решениями и «правильными» локациями, в качественном исполнении задуманного.

— Совокупность этих факторов на выходе дает объекты с высокой скоростью реализации, — констатирует аналитик.

Что входит в понятие «качество строительства», которого придерживается ГК «Расцветай» и которое привлекает покупателей?

— Каркас домов компании — это железобетонный монолит, при заливке применяется опалубка PERI. Это позволяет сделать все поверхности идеально гладкими и ровными, а значит, сокращает затраты на отделочные работы, то есть на финальном этапе экономит средства новоселов.

— Конструкция наружных стен. Для соблюдения теплотехнического баланса в объектах ГК «Расцветай» запроектирована трехслойная система кладки стен с внутренним слоем утеплителя, актуального для сибирского климата. Толщина внутренней стены — 250 мм, толщина утеплителя — 150 мм (состоит из 100 мм и 50 мм), далее устраивается вентиляционный зазор — 20мм, а затем — слой облицовочного кирпича.

— Высокая шумоизоляция. Застройщик выкладывает внутренние — межкомнатные и межквартирные — перегородки из кирпича. Это гарантия максимального уровня звукоизоляции. На полу каждой квартиры также укладывается шумоизоляционный слой вспененного пропилена, что блокирует все шумы, поступающие с нижних этажей.

— Устойчивость к внешним воздействиям. Высококачественный облицовочный кирпич тигрового рисунка на фасадах домов застройщика — это не только эстетика и характерная особенность объектов ГК «Расцветай», но и актуальные для Сибири качественные преимущества: морозоустойчивость, низкое водопоглощение и устойчивость к внешним разрушающим факторам. Эти характеристики соответствуют требованиям ГОСТ 530-2012 и марке по морозоустойчивости F100.

— Внутренняя отделка квартир. Квартиры во всех объектах ГК «Расцветай» сдаются с чистовой отделкой. Для работ используются высококачественные современные отделочные материалы, а слой штукатурки (16 мм) и качественно ошпатлеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев. Полусухая фиброцементная стяжка пола не требует дополнительного выравнивания, на нее можно укладывать напольное покрытие. Для удобства выполнения ремонтных работ в квартирах застройщик монтирует розетки и выключатели.

— Важно, чтобы все (и основные несущие конструкции, и окна, и материалы) было одинаково качественным — это залог комфорта будущих жителей, — комментирует Сергей Николаев. — Дома, которые построены из некачественных материалов, будут быстро терять в цене, такую квартиру тяжело продать. У нас в Новосибирске есть примеры, когда стоящие рядом дома очень разнятся в стоимости. Начинаешь выяснять — почему, оказывается, что застройщик где-то сэкономил на фундаменте, материалах и т.д. Вот и получает в результате соответствующий эффект для своего бизнеса.

В настоящее время у ГК «Расцветай» 145061 кв. м в активной фазе строительства. Сейчас открыты продажи квартир в ЖК «Расцветай на Гоголя», ЖК «Расцветай на Маркса», в домах «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и флагманском проекте компании — ЖК «Расцветай на Красном».

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Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя»; ООО «Расцветай на Маркса»; ООО СЗ «Расцветай на Обской»; ООО СЗ «Расцветай на Ядринцевской»; ООО СЗ «Дом на Шамшиных»; ООО СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.