Ключи от новых квартир получили жители аварийных домов

«На ул. Бронной в новом доме № 22 приобретены 99 квартир для жителей, которые переедут сюда из Кировского, Первомайского, Октябрьского районов. Перспективы у этого микрорайона большие – во дворе ведется строительство школы, планируется благоустройство прилегающей территории, один из маршрутов новых троллейбусов с автономным ходом будет проходить здесь. Проектом «Городская электричка» в шаговой доступности запланировано открытие остановочной платформы», – отметил мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

В большинстве случаев в аварийных домах граждане проживали в коммунальных квартирах либо в неблагоустроенных помещениях. В новых – сделан ремонт и установлено сантехническое оборудование, приборы учета. Квартиры укомплектованы электропечами, помещения готовы к заселению.

Новосибирск участвует в ускоренной реализации Региональной адресной программы, что позволяет сократить сроки расселения домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года на два года (до 31 декабря 2023 года вместо плановой даты 1 сентября 2025 года).