Собственник здания, которое занимает клиника «1+1», рассказал свою версию конфликта

Предприниматель Станислав Беляев, собственник здания на Восходе, 28, которое арендовала клиника «1+1», в прямом эфире рассказал о том, как он видит конфликтую ситуацию, и особо подчеркнул, что является гражданином России, а не США. Напомним, такая информация проходила в СМИ.

— Я около 20 лет проработал в Китае, накопил начальный капитал и начал его реинвестировать на территории Новосибирской области. Сейчас весь мой бизнес находится в Новосибирске. Я налоговый резидент Новосибирской области, и плачу здесь налоги, — сообщил Беляев. — Никакого другого гражданства у меня нет, и я думаю, уже не будет.

— Внутренний ремонт, по договору с клиникой, проводился за их счет, и согласно условиям договора, все ремонты были неотделимым улучшением, которое я не должен был возвращать в случае разрыва договора. Все это четко прописано в документах (документы есть в распоряжении редакции), — сообщил в прямом эфире Станислав Беляев. — Я дал клинике арендные каникулы на полгода, чтобы люди сделали ремонт. Но на указанные в договоре 2.2 млн рублей в месяц арендных платежей за 3000 кв метров в центре города арендатор вышел только через год.

Предприниматель сообщил, что купил здание на Восходе,28 у завода «Оксид» на открытых торгах, которые проходили на федеральной площадке. Ранее в объекте располагалась столовая предприятия. После капитальной реконструкции здание было передано в аренду клинике «1+1» (ООО «Клиника НМТ») с чистовой отделкой.

При этом он заявил, что арендатор практически сразу стал задерживать арендную плату и в 2021 году, после того, как долг превысил 20 млн рублей, Беляев подал в суд на взыскание задолженности. В ходе судебного заседания в августе 2022 года было вынесено решение о выселении клиники из здания, которое устояло в апелляции, вплоть до Верховного суда и вступило в силу в ноябре 2022 года. При этом в ходе суда появились допсоглашения, согласно которым у арендодателя перед клиникой возникла задолженность в размере 200 млн рублей.

— Я не пронимаю о каких 200 млн идет речь, если рыночная цена здания вместе с ремонтом сегодня составляет 150-160 млн рублей. Смета ремонта, на момент сдачи здания в аренду, была составлена работавшей у меня подрядной организацией и составляла 20 млн рублей, но арендатор сказал, что это дорого и найдет вариант дешевле, — комментирует Станислав Беляев. — Я подвергаю сомнению подлинность допсоглашений, так как я, мой юрист и бухгалтер увидели их только в суде, причем датированы документы 2019 годом. До 2021 года, то есть до того момента, когда мы обратились в суд, с клиникой работал мой агент у которого была полная доверенность на проведение всех действий. Сейчас мы настаиваем на проведении экспертизы документов. Местные суды ее провести не могут, а добиться проведения экспертизы в судах Москвы и Санкт-Петербурга у нас пока не получается.

Предприниматель заявил, что «будет добиваться перевода дела в уголовную плоскость, чтобы найти первопричину, с использованием инструментов, которые предоставляет государство и верит в правосудие».

Комментируя действует судебных приставов, Беляев признался, что был очень недоволен такой задержкой исполнения суда со стороны ФССП, но сейчас понимает с чем это было связано, так как приставы собрали все необходимые документы и подстраховали свои действия со всех сторон. Сейчас здание на Восходе, 28 охраняет ЧОП, нанятый собственником.

Пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске (видео) прямые потери, которые я понес с ноября 2022 по июнь 2023 составили около 20 млн рублей, так как никто аренду мне не платил. А что касается клиники — у них был год на то, чтобы завершить свои дела и переехать, чтобы не ущемлять интересы пациентов, а они начинают громить приставов, выводят людей на пикеты и т.д. — говорит Беляев. — Мне, как предпринимателю, очень интересно, как в клинике, договор с которой расторгнут год назад, оказались пациенты. Сейчас клиника ищет новое здание.

Стоит отметить, что представители клиники «1+1» также планировали принять участие в прямом эфире с участием Станислава Беляева, но не были допущены в студию. Собственник компании Татьяна Тищенко задавала свои вопросы Беляеву на сайте эфира.

Кстати, у Станислава Беляева это не первый конфликт с арендатором объектов, которые находятся у него в собственности. Предприниматель также с аукциона несколько лет назад приобрел здание на Соревнования,22Б (за оперным театром) с обременением виде частного детского сада до истечения срока договора аренды (нужно было подождать около 3 месяцев). В итоге приступить к работе по реконструкции объекта новый собственник смог только через год, после того, как приобрел здание, так как решал вопросы с арендатором, не желавшим съезжать. В планах инвестора также было открытие частного пионерского лагеря, но этот проект пришлось отодвинуть из-за конфликта с клиникой.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1».