Собственник здания, которое занимает клиника «1+1», рассказал свою версию конфликта

Предприниматель Станислав Беляев, собственник здания на Восходе, 28, которое арендовала клиника «1+1», в прямом эфире рассказал о том, как он видит конфликтую ситуацию, и особо подчеркнул, что является гражданином России, а не США. Напомним, такая информация проходила в СМИ.
— Я около 20 лет проработал в Китае, накопил начальный капитал и начал его реинвестировать на территории Новосибирской области. Сейчас весь мой бизнес находится в Новосибирске. Я налоговый резидент Новосибирской области, и плачу здесь налоги, — сообщил Беляев. — Никакого другого гражданства у меня нет, и я думаю, уже не будет.
— Внутренний ремонт, по договору с клиникой, проводился за их счет, и согласно условиям договора, все ремонты были неотделимым улучшением, которое я не должен был возвращать в случае разрыва договора. Все это четко прописано в документах (документы есть в распоряжении редакции), — сообщил в прямом эфире Станислав Беляев. — Я дал клинике арендные каникулы на полгода, чтобы люди сделали ремонт. Но на указанные в договоре 2.2 млн рублей в месяц арендных платежей за 3000 кв метров в центре города арендатор вышел только через год.
При этом он заявил, что арендатор практически сразу стал задерживать арендную плату и в 2021 году, после того, как долг превысил 20 млн рублей, Беляев подал в суд на взыскание задолженности. В ходе судебного заседания в августе 2022 года было вынесено решение о выселении клиники из здания, которое устояло в апелляции, вплоть до Верховного суда и вступило в силу в ноябре 2022 года. При этом в ходе суда появились допсоглашения, согласно которым у арендодателя перед клиникой возникла задолженность в размере 200 млн рублей.
— Я не пронимаю о каких 200 млн идет речь, если рыночная цена здания вместе с ремонтом сегодня составляет 150-160 млн рублей. Смета ремонта, на момент сдачи здания в аренду, была составлена работавшей у меня подрядной организацией и составляла 20 млн рублей, но арендатор сказал, что это дорого и найдет вариант дешевле, — комментирует Станислав Беляев. — Я подвергаю сомнению подлинность допсоглашений, так как я, мой юрист и бухгалтер увидели их только в суде, причем датированы документы 2019 годом. До 2021 года, то есть до того момента, когда мы обратились в суд, с клиникой работал мой агент у которого была полная доверенность на проведение всех действий. Сейчас мы настаиваем на проведении экспертизы документов. Местные суды ее провести не могут, а добиться проведения экспертизы в судах Москвы и Санкт-Петербурга у нас пока не получается.
Предприниматель заявил, что «будет добиваться перевода дела в уголовную плоскость, чтобы найти первопричину, с использованием инструментов, которые предоставляет государство и верит в правосудие».
Комментируя действует судебных приставов, Беляев признался, что был очень недоволен такой задержкой исполнения суда со стороны ФССП, но сейчас понимает с чем это было связано, так как приставы собрали все необходимые документы и подстраховали свои действия со всех сторон. Сейчас здание на Восходе, 28 охраняет ЧОП, нанятый собственником.
Стоит отметить, что представители клиники «1+1» также планировали принять участие в прямом эфире с участием Станислава Беляева, но не были допущены в студию. Собственник компании Татьяна Тищенко задавала свои вопросы Беляеву на сайте эфира.
Кстати, у Станислава Беляева это не первый конфликт с арендатором объектов, которые находятся у него в собственности. Предприниматель также с аукциона несколько лет назад приобрел здание на Соревнования,22Б (за оперным театром) с обременением виде частного детского сада до истечения срока договора аренды (нужно было подождать около 3 месяцев). В итоге приступить к работе по реконструкции объекта новый собственник смог только через год, после того, как приобрел здание, так как решал вопросы с арендатором, не желавшим съезжать. В планах инвестора также было открытие частного пионерского лагеря, но этот проект пришлось отодвинуть из-за конфликта с клиникой.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске прокуратура проверит действия судебных приставов в клинике «1+1».
Фото Юлии Даниловой
Рубрики :
Регионы:
Теги :