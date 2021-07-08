Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

По данным Сибирского ГУ Банка России, страхование от несчастных случаев и болезней уже два года постепенно вытесняет лидера по собору премий — страхование жизни. Если в I квартале 2019 года доля страхования от несчастных случаев и болезней в общем объеме собранных средств была чуть более 11%, то по итогам января-марта 2021 года на этот сегмент приходилась уже четверть.

В целом за январь-март 2021 года жители и бизнес региона купили более 323 млн страховок от несчастных случаев и болезней и заплатили за них 1,1 млрд рублей. По сравнению с I кварталом прошлого года, это в два раза больше по количеству и на треть — по объему. При этом рынок страхования жизни собрал почти на 10% меньше премий, чем год назад, хотя было заключено на 8% больше договоров.

На фоне восстановления экономической активности у ряда предприятий Новосибирской области появилась возможность расширить соцпакет, обеспечив сотрудников более дорогими страховыми программами. Средняя стоимость корпоративного ДМС для бизнеса в I квартале 2021 года составила 430,5 тыс. рублей против 243,2 тыс. рублей год назад.

— Бизнес предпочел более дорогие страховые продукты с расширенным покрытием рисков. Так работодатели проявляют заботу о сотрудниках, у которых будет возможность при необходимости компенсировать затраты на дорогие медицинские услуги, например, КТ или МРТ, а также на восстановительные процедуры и физиолечение, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Всего же бизнес региона потратил в I квартале 2021 года на корпоративные ДМС 202 млн рублей.

В сегменте страхования имущества юридических и физических лиц было собрано на 17% больше взносов, чем год назад, а количество заключенных договоров выросло почти на четверть. Половина премий здесь была традиционно собрана в сегменте КАСКО — 442 млн рублей, что на 8% больше объемов прошлого года. Кроме того, стало больше корпоративных договоров КАСКО, которые стоят дороже розничных из-за более высоких рисков.