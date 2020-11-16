Купить укулеле или гавайскую гитару

Внешне укулеле напоминает миниатюрную акустическую гитару, но звучание у этих инструментов сильно отличается друг от друга. Кстати, в последнее время гавайская гитара набирает все большую популярность, в том числе и среди молодежи.

Какие бывают укулеле?

Любой музыкант с уверенностью скажет, что звучание инструмента зависит от многих факторов, в том числе и от размера. В зависимости от длины укулеле и количества на гавайской гитаре ладов, различают четыре основных типа этого музыкального инструмента:

укулеле-сопрано – длина составляет 53 см, а количество ладов – 12-14;

альт-укулеле – длина составляет 58 см, а количество ладов – 15-20;

тенор-укулеле – длина составляет 66 см, а количество ладов – 15;

баритон-укулеле – длина составляет более 76 см, а количество ладов – 19и более.

Первая разновидность гавайской гитары является наиболее бюджетной, поэтому ее приобретают чаще новички. Второй вид имеет более глубокое звучание, по сравнению с первым, но его наиболее часто покупают люди с большими руками. Кстати, укулеле купить можно в интернет-магазин MusiсMarket.by. Третий и четвертый вид гавайской гитары звучат наиболее глубоко, а последняя разновидность по размерам не уступает многим гитарам. В любом случае выбирать музыкальный инструмент следует, исходя из звучания, которое необходимо именно вам.

Как устроено укулеле?

Вне зависимости от разновидности этого инструмента, гавайская гитара устроена одинаковым образом. На укулеле всегда можно найти следующие составляющие музыкального инструмента:

корпус – производится из дерева, внутри полый, есть отверстие под струнами;

гриф – продолговатая часть укулеле, выполненная из дерева, верхушка называется головкой грифа (на ней расположены колки, с помощью которых можно настроить гавайскую гитару);

лады – металлические порожки, которые делят гриф на несколько секций, каждый лад для каждой струны – это отдельная нота;

струны – на этом музыкальном инструменте устанавливают 4 струны.

Если сломается корпус или гриф, то практически всегда гавайская гитара не подлежит восстановлению. В таком случае придется покупать новую укулеле, благо этот инструмент стоит не так дорого в магазине MusiсMarket.by. Струны можно поставить новые, если порвутся, но все же лучше инструмент звучит на своих «родных».

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