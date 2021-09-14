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«Коалиционный отряд» теряет бойцов в Бердске

  • 14/09/2021, 17:10
Автор:
Новости Новосибирской области
Двое из пяти зарегистрированных оппозиционных кандидатов в местный горсовет останавливают выборную кампанию.

Независимые кандидаты в депутаты горсовета Бердска, выдвинутые коалицией «Бердск 2021» (сформирована на базе коалиции «Новосибирск 2020») Даниил Абраменко и Евгений Савостьянов прекращают борьбу за мандаты. Об этом сообщается на странице коалиции в соцсети.

Штаб изучил аналитику по городу, говорится в сообщении. По итогам стало понятно, что на 22 и 20 округах наши кандидаты не только, скорее всего, не выиграют, но и, разделив голоса с другими самовыдвиженцами, могут уступить округа «голубевским едросам». А мы такого допустить не можем. Даниил Абраменко и Евгений Савостьянов останавливают свои кампании.

При этом, как сообщают в коалиции, освободившиеся в результате такого решения ресурсы двух кандидатов предполагается перебросить на усиление кампании оставшихся трех кандидатов-коалиционеров — Владимира Аржанова (округ №7), Дарьи Артамоновой (№6) и Алексея Гриценко (№23).

Стоит напомнить, что бердская кампания для коалиционеров не задалась изначально. Из 17 заявившихся кандидатов городская избирательная комиссии отказала в регистрации 12 на основании официального письма Минюста, где говорилось о причастности каждого из них к запрещенной в России организации. Что касается оставшихся кандидатов, то, как уже сообщалось, Дарья Артамонова и ее родственники неоднократно получали угрозы в виде похоронного венка, переданного неизвестными лицами и звонков на телефон с песнями похоронной тематики.

По информации избирательной комиссии Бердска, в настоящий момент на округе №6 продолжают вести кампанию самозанятая Дарья Артамонова (самовыдвижение), гендиректор ООО «Бердский торг» Роман Бабинец («Справедливая Россия – За правду»), замдиректора ООО «Сантехэксплуатация», депутат горсовета Михаил Гоголь (самовыдвижение, член партии «Единая Россия»), главный энергетик ООО «Сиббиофарм» Алексей Жуков («Родина»), генеральный директор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Павел Кузеванов (самовыдвижение), воспитатель детсада №12 «Красная шапочка» Елена Невеличко (ЛДПР), главный инженер АНО Спортивный клуб «Кристалл» Павел Шаяхметов («Единая Россия»).

Округ №7: помощник депутата горсовета Новосибирска Владимир Аржанов (самовыдвижение), машинист тепловоза Виталий Ларионов («Справедливая Россия – За правду»), колорист ООО «Элизиум» Андрей Липатов («Новые люди»), директор СОШ №2 «Спектр», депутат горсовета Евгения Перфилова («Единая Россия»), помощник депутата горсовета Новосибирска София Хабибулина (ЛДПР).

Округ №23: врач-офтальмолог клиники лазерной коррекции «Эксперт зрения» Алексей Гриценко (самовыдвижение), помощник депутата Заксобрания области, депутат Новосибирского районного совета Анастасия Жаркова (ЛДПР), помощник депутата Заксобрания области Жанна Копачель («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Роман Кращук (самовыдвижение), индивидуальный предприниматель Артем Немиро («Справедливая Россия – За правду»), заведующий магазином «BEERXAUS» Евгений Решетов («Зеленые»), мастер участка управляющей компании «Прогресс» Сергей Ступко (самовыдвижение), директор МАУ ДК «Родина», депутат горсовета Людмила Чуркина (КПРФ).

На округе №20 продолжают работать инженер-проектировщик ООО «Янтарь III ЛТД» Тамара Алексеева («Единая Россия»), директор ООО «Молсибторг» Александр Ботанцев (ЛДПР), бригадир ООО «Промстрой» Денис Котов («Справедливая Россия — За правду»), начальник отдела административно-управленческого персонала городской клинической больницы №12 Павел Лошкевич (самовыдвижение), директор ООО Специализированный Застройщик «СтройРегионСервис», депутат горсовета Владимир Постников (самовыдвижение), методист ЛФК ООО Санаторий «Парус» Валерий Яготин («Партия пенсионеров»).

На округе № 22 — старший мастер ООО «Монолит-СМ» Виктория Бокал («Справедливая Россия – За правду»), пенсионер Лариса Васина («Родина»), бухгалтер ООО «Технологии сервиса» Валерия Гурбашкова (ЛДПР), заместитель главного бухгалтера ООО Производственная компания «Кристалл» Светлана Константинова («Единая Россия»), заместитель генерального директора ООО «АльянсТранТорг» Евгений Коржов («Партия пенсионеров»), заместитель директора ООО «Автотранссервис», депутат горсовета Алексей Осин (самовыдвижение).

Выборы депутатов горсовета Бердска пройдут с 17 по 19 сентября.

Фото из сообщества коалиции в Facebook

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Бердск

Теги :

коалиция
Горсовет
выборы


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