Вместо гаражей и свалки в пойме реки Каменки появится уникальный ландшафтный парк

В следующем году начнётся масштабное благоустройство территории в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. На площади более 20 гектаров появятся тихие зоны для прогулок, спортплощадки, велодорожки и детские уголки, а доступ к реке будет открыт.

— Здесь никогда не было парка, рекреационной зоны. Был лес, который хаотично осваивался: гаражи, свалка. <…> Сейчас мы делаем всё, чтобы войти с этим объектом в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время завершена разработка проектно-сметной документации, она направлена на экспертизу. Получены положительные отзывы из федерального центра относительно данного проекта», — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Основная концепция проекта – возвращение исторической значимости реки Каменки и раскрытие ее экологического потенциала. По словам архитектора проекта Алексея Карнаухова, это первый городской экопарк, поэтому элементов парковой культуры будет минимум.

— Появится зона для проведения массовых мероприятий, спортивные и детские площадки, воркауты. Но преимущественно это будет зелёная территория с акцентом на реку: планируется очистить берега от клёнов и открыть вид на Каменку со стороны парка, — рассказал Алексей Карнаухов.

Именно в этом, как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, заключается уникальность проекта.

— Подчёркиваю: никаких машин – это будет только рекреационная зона, место для семейного отдыха, — отметил глава города.

В настоящее время на территории убрано 400 металлических гаражей, еще около 150 демонтируют в ближайшее время, вывезено около 800 тонн мусора. Также начата работа с зелёными насаждениями: выявлены старые и больные деревья, а также сорные виды, которые предстоит убрать. Вместо них подсадят другие растения. В парке сделают и так называемые естественные луга, а территорию вдоль дорожек оформят цветами.