Коалиция «Новосибирск 2020» — против единороссов на думских выборах

Актив несистемной коалиции «Новосибирск 2020» выступил с заявлением относительно своей позиции на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму РФ. Как следует из текста заявления, члены коалиции, как и в предыдущей избирательной кампании, полностью отказывают в поддержке представителям партии «Единая Россия».

— Кандидаты от «Единой России», обладая огромными возможностями, полученными за счет обнищания населения, будут проводить праздники, делать мелкий и крупный ремонт и применять другие формы подкупа избирателей, — говорится в заявлении. — Позиция коалиции «Новосибирск 2020» в том, что ни один единоросс не должен быть депутатом. Открытая же поддержка каких-либо кандидатов от «Единой России» в ходе этих выборов со стороны бывших и будущих кандидатов коалиции «Новосибирск 2020» бросает тень на всю коалицию.

В отличие от прошлогодней избирательной кампании члены коалиции на сей раз в своем заявлении оставили за скобками коммунистов, которым ранее, как и единороссам, заказывали вход в свои ряды.

— К поддержке новосибирских коммунистов это относится почти в той же мере, как и к поддержке единороссов, — поясняет позицию коалиции общественник Андрей Гладченко. — С той лишь разницей, что в случае необходимости выбора между единороссом и коммунистом, при отсутствии вообще любой альтернативы, мы, пожалуй, поддержим меньшее из зол.

Стоит напомнить, что в рамках прошлогодней избирательной кампании коалиционеры, объявив единороссов персонами нон-грата, тем не менее призывали поддержать ряд кандидатов-коммунистов в рамках «Умного голосования». Этому в обкоме КПРФ не обрадовались, заявив, что в данной поддержке не нуждаются. А сейчас коммунисты «поставили на вид» коалиционерам слова благодарности со стороны их кандидата Анастасии Сергеевой в адрес единоросса, депутата Госдумы Виктора Игнатова за проведение новогоднего мероприятия. Сергеева опубликовала благодарность на своей странице в соцсети, подкрепив пост несколькими фотографиями с мероприятия.

— О том, что речь идет о праздновании Нового года, можно было догадаться только по наличию снега, — сообщается на сайте регионального отделения КПРФ. — Календари с символикой «Единой России», большой экран с портретом депутата-единоросса — все указывало на ангажированность мероприятия. Это не помешало Анастасии Сергеевой написать восторженный отзыв. Такая «оппозиция»: непримиримая атака на городские власти — и благодарность депутатам-«единороссам» рангом повыше.

Анастасия Сергеева, отвечая оппонентам, демонстрирует менее жесткие в отношении политических партий взгляды, чем ее соратники по коалиции.

— Мы общаемся со всеми, кто помогает жителям, — пишет она. — Не важно — едрос, коммунист, навальнист. Мы хотим мира и спокойствия. Хорошо бы, если все объединились на общее благо, а не смотрели на партийную принадлежность. Жителям от ваших политических убеждений ни холодно, ни жарко. Надо работать вместе и сообща на благо жителей, а не на свой карман.

Напомним, что коалиция «Новосибирск 2020» была создана в преддверии выборов в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года. По результатам выборов, ее в горсовете представляют четверо депутатов: Сергей Бойко (Центральный район), Светлана Каверзина (Советский), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский).

Фото со странице Анастасии Сергеевой в соцсети ВКонтакте