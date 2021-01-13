Права по кредитам ГК «Кварсис» продаются с торгов

Российский аукционный дом (РАД) проводит торги в рамках процедуры банкротства АКБ «Межтопэнергобанк», сообщила сегодня пресс-служба РАД. На продажу единым лотом выставлены права (требования) к трем компаниям: ООО «Рост», ООО «Байр-Строй», ООО «ВДТ Строй». Все они входят в ГК «Кварсис». Обеспечением по кредитам выступают 100% долей каждой из трех компаний, а также их недвижимое имущество, в том числе аквапарк «Аквамарин» в Новосибирске. Продажа проводится по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
В компаниях «РОСТ» и «ВДТ-Строй» введена процедура наблюдения, «Байр-Строй», находится в стадии банкротства.
— На данный момент все три компании находятся на разных стадиях банкротства. Исходя из этого, покупатель прав требований может занять место залогового кредитора и претендовать на имущество, которое выступает обеспечением по кредитам, — поясняет говорит Наталья Круглова, руководитель департамента продаж РАД, советник генерального директора РАД.
На сегодняшний день общая сумма задолженности по кредитам, выставленным на продажу, составляет 4 млрд рублей. Торги проходят на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online с 17 ноября 2020 по 23 марта 2021 года. В течение данного периода времени стоимость лота будет постепенно снижаться, уточняют в РАД.
Так, в ноябре торги стартовали с 2,6 млрд рублей. На сегодняшний день цена снижена до 2,5 млрд. Минимальная цена, по которой РАД будет готов уступить кредиты ГК «Кварсис» покупателю, составляет 2,09 млрд рублей. То есть права требования к новосибирской группе можно будет приобрести за 52% от суммы долга.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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