Права по кредитам ГК «Кварсис» продаются с торгов

Российский аукционный дом (РАД) проводит торги в рамках процедуры банкротства АКБ «Межтопэнергобанк», сообщила сегодня пресс-служба РАД. На продажу единым лотом выставлены права (требования) к трем компаниям: ООО «Рост», ООО «Байр-Строй», ООО «ВДТ Строй». Все они входят в ГК «Кварсис». Обеспечением по кредитам выступают 100% долей каждой из трех компаний, а также их недвижимое имущество, в том числе аквапарк «Аквамарин» в Новосибирске. Продажа проводится по поручению Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В компаниях «РОСТ» и «ВДТ-Строй» введена процедура наблюдения, «Байр-Строй», находится в стадии банкротства.

— На данный момент все три компании находятся на разных стадиях банкротства. Исходя из этого, покупатель прав требований может занять место залогового кредитора и претендовать на имущество, которое выступает обеспечением по кредитам, — поясняет говорит Наталья Круглова, руководитель департамента продаж РАД, советник генерального директора РАД.

На сегодняшний день общая сумма задолженности по кредитам, выставленным на продажу, составляет 4 млрд рублей. Торги проходят на электронной торговой площадке ЭТП РАД — Lot-online с 17 ноября 2020 по 23 марта 2021 года. В течение данного периода времени стоимость лота будет постепенно снижаться, уточняют в РАД.

Так, в ноябре торги стартовали с 2,6 млрд рублей. На сегодняшний день цена снижена до 2,5 млрд. Минимальная цена, по которой РАД будет готов уступить кредиты ГК «Кварсис» покупателю, составляет 2,09 млрд рублей. То есть права требования к новосибирской группе можно будет приобрести за 52% от суммы долга.

ГК «Кварсис» создана в Новосибирской области в 1994 году. Глава группы — Петр Овчинников. Новосибирский «Аквамарин» входит в топ-5 самых больших крытых аквапарков Европы. Введен в эксплуатацию в октябре 2016 года. Его общая площадь почти 35 тысяч кв. м. Здание включает в себя аквапарк, фуд-корт, помещения под SPA-услуги (площадью почти 1,7 тысячи кв. м введены в эксплуатацию в сентябре 2020 года) и т.д. С августа 2019 года нежилые помещения и движимое имущество аквапарка находится в аренде у ООО «Глобал». Часть имущественного комплекса аквапарка и движимое имущество переданы в аренду ООО «Платежный агент НСК». Эта компания занимается контролем пропускного режима, аккумулирует средства за пользование услугами аквапарка, SPA-услуг и зоны фуд-корта. Она курирует перечисление денежных средств за пользование услугами эксплуататорам указанных зон. Кроме того, ООО «ВДТ Строй» имеет в собственности два зарегистрированных товарных знака.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области