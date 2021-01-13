Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Учёные НГТУ НЭТИ и «КОТЭС Инжиниринг» предлагают использовать ионы вместо мазута, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ. Отмечается, что электроионизационная технология безмазутного розжига пылеугольных котлов вошла в перечень современных технологий, на основании которого будут заключаться специальные инвестиционные контракты (СПИК).

Разработка представляет собой комплекс в составе горелочного устройства, источника питания, системы мониторинга и управления. При работе этого комплекса на станции вместо мазута для растопки котла используется пылеугольное топливо (смесь воздуха и угольной пыли). Технические решения новосибирских изобретателей защищены патентами РФ.

Уточняется, что время непрерывной эксплуатации горелочного устройства новосибирских разработчиков составляет более 2000 часов, в то время как горелка с электродуговым плазматроном может работать около 200 часов.

По словам разработчиков, технология позволит снизить выбросы опасных веществ и увеличить экономическую эффективность котлов теплоэлектростанций.

— Установка позволит экономить ресурсы. Срок окупаемости внедрения этой технологии от 2 до 5 лет. В отличие от угля мазут — более дорогое топливо, которое с каждым годом растет в цене. К тому же мазут облагается еще и дополнительным налогом. Цена еще возрастет. С 1 апреля этого года введен дополнительный акциз на мазут. Использование мазута в несколько раз дороже, чем использование угля. Тенденция роста стоимости сохранится. Это связано с тем, что глубина переработки нефти увеличивается, а мазут, в свою очередь, является тяжелой фракцией, то есть остатком от переработки. Из-за этого снижается качество мазута, а также растет и его цена, — рассказал ассистент кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Денис Синельников.

Первые варианты реализации технологии были опробованы на тепловых станциях Иркутскэнерго и Красноярской ГРЭС-2. В этих местах успешно прошли закрытые испытания безмазутного розжига угольной пыли на котле БКЗ-420 паропроизводительностью 420 т/час и котле ПК-24 паропроизводительностью 270 т/час.

В настоящее время команда «КОТЭС Инжиниринг» предлагает внедрение технологии безмазутного электроионизационного розжига пылеугольных котлов «под ключ», включая модернизацию конструкции самой горелки, поставку источника питания, а также подключение собственной системы мониторинга, встраиваемой в АСУ ТП станции.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ