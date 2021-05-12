Коалиция «Новосибирск 2020» расширяется до масштабов области

Избирательное объединение несистемной либеральной оппозиции — коалиция «Новосибирск 2020», созданное в прошлом году для участия в выборах депутатов горсовета текущего созыва, расширяет рамки своей деятельности до областного масштаба. Об этом говорится в заявлении коалиционеров, которое они разместили на своих страницах в соцсетях.

— Коалиция, ранее ограничивавшая себя границами города Новосибирска, распространяет свою деятельность на территорию Новосибирской области: проблемы Новосибирска неразрывно связаны с проблемами агломерации и всего региона; на жизнь города напрямую влияют решения, принимаемые областной властью, а областные депутаты постоянно заявляют о намерении урезать полномочия города, перераспределив их в компетенцию области, — сообщается в заявлении.

При этом, как сообщают коалиционеры, такое расширение масштабов деятельности не связано с предстоящей кампанией по выбору депутатов Государственной Думы. Однако некоторые оговорки активисты все же делают.

— Коалиция, обозначив свои территориальные границы, не будет участвовать в выборах в Госдуму (хотя это могут сделать отдельные ее участники), — говорится в заявлении. — Однако мы намерены выявлять и доводить до общественности позицию кандидатов по местным вопросам, оставляем за собой право публично высказываться в поддержку или против тех или иных кандидатов.

Стоит напомнить, что некоторые из членов коалиции связаны со штабом Навального в Новосибирске и региональным отделением возглавляемого Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иностранных агентов), недавно официально признанным экстремистской организацией. Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, согласно которому лицам, участвующим в любом качестве в работе запрещенных объединений, предлагается запретить выдвигать свою кандидатуру даже при условии, что объединение было признано экстремистским еще до предполагаемой даты принятия законопроекта.

— Предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями, — сообщается в тексте законопроекта. — Указанный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций.

Напомним, что коалицию «Новосибирск 2020» в горсовете представляют четверо депутатов — Сергей Бойко (Центральный район), Светлана Каверзина (Советский), Антон Картавин (Ленинский) и Хельга Пирогова (Октябрьский).