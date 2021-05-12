НПО «Сиб.Профиль» выставили на продажу за 250 млн рублей

Брокер Nazarov & Partners выставил на продажу новосибирское предприятие — лидера местного рынка по производству алюминиевого профиля АО НПО «Сиб.Профиль».

Как говорится в объявлении, к продаже предлагаются 100% пакета акций компании. Предприятие расположено на собственной территории — 1,1 га, на перекрестке улиц Тюменская и Оловозаводская. В состав лота входит производственный корпус — 5 420 кв. м и офисная пристройка — 245 кв. м. На площадке есть собственная парковка для легковых машин, а также специально оборудованная зона погрузки-разгрузки для тяжеловозных фур. Собственники планируют выручить за объект 250 млн рублей.

На сайте компании отмечается, что системы НПО «Сиб.Профиль» сертифицированы и применяются в жилищно-строительных комплексах. Продукция предприятия реализуется на территории России, около 10% идут на экспорт. Компания работает с сетью дилеров.

По данным открытых источников, в 2020 году в НПО «Сиб.Профиль» работали 57 сотрудников. Выручка компании за 2020 год составила 181 млн рублей (+9,2 млн к 2019 году), прибыль — 3,9 млн (+8,7 млн). Дочерняя компания — НП «Апрал».

Эксклюзивный брокер Nazarov & Partners по данной сделке Наталья Дерунец пояснила корреспонденту Infopro54, что решение о продаже предприятия сообща приняли собственники — бывшие научные сотрудники.

— У собственников «Сиб.Профиль» много запатентованных научных разработок по профилям, которые внедряются на предприятии. Но они уже возрастные люди (старше 70 лет) и приняли решение, что больше не могут развивать свое производство в современном ритме. Их дети заняты в других сферах, а собственники хотят именно сохранить профиль бизнеса, у которого, по их оценкам, очень хорошие перспективы дальнейшего развития с молодыми амбициозными владельцами, — говорит Наталья Дерунец. — Сейчас у собственников есть предложение о продаже предприятия от турецких и китайских покупателей, но им хочется оставить компанию в руках российских предпринимателей.

Собеседник редакции подчеркнула, что «Сиб.Профиль» сегодня является крупнейшим предприятием по производству алюминиевого профиля в Новосибирске. Ежегодно компания выпускает 260 тонн продукции. У ближайших новосибирских конкурентов объемы в разы меньше. Наиболее похожее по производственным мощностям и ассортименту предприятие расположено в Екатеринбурге. Более детально о бизнесе Наталья Дерунец говорить отказалась, отметив, что это коммерческая информация, которая будет предоставляться только потенциальным покупателям.

АО НПО «Сиб.Профиль» работает на рынке 20 лет. Является одной из ведущих в регионе Сибири и Дальнего Востока, с полным циклом производства алюминиевого профиля, отмечается на сайте компании. Выпускаемая продукция — по большей части собственные разработки предприятия. Гендиректором компании является Вадим Костылев. Список акционеров закрытый.