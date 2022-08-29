Коды ошибок стиральной машины LG

Стиральные машины фирмы LG — одни из самых популярных. В целом это достаточно надежный бренд, но время от времени и они выдают различные ошибки. Код ошибки стиральной машины LG появляется на LED или ЖК-дисплее на панели управления.

Код ошибки dE говорит о том, что открыта или не захлопнута до конца дверца.

Методы исправления: Снова раскрыть и закрыть дверцу до появления щелчка. После убедится, что она закрылась.

Осмотреть дверную ручку на наличие какого-нибудь дефекта или изнашивания.

Если это не исправило ситуацию, то обратитесь в сервис. Код ошибки CL — включена блокировка от детей. Это означает, что стиральная машина не откликается на нажимание кнопок и не открывается.

Как исправить: Ввести комбинацию кнопок. Она своя для каждой марки. Чтобы её узнать, нужно почитать информацию в руководстве для пользователя.

Если у вас не получилось, то попробуйте основные комбинации: «Предварительная стирка» + «Супер полоскание». «Дополнительная стирка» + «Интенсивная стирка». «Температура» + Опционная клавиша.

Ошибка IE – не заполненный водой барабан.

Как устранить: Узнать, достаточно ли давление воды в квартире.

Осмотреть шланг на возможные перегибы и отверстия.

Посмотреть давление воды в заливном шланге.

Вынуть фильтр из шланга. Промойте его водой.

Если нет результата, то обратитесь в сервис. Код ошибки РЕ – если за нужное время вода не поднялась до нужной отметки или сделала это очень быстро.

Действия по исправлению: Проверка давления воды в помещении.

Осмотр шланга на наличие дыр или засоров.

При необходимости обратиться в сервис. Ошибка FE – это, когда воды очень много в баке.

Что нужно делать: Посмотреть, сколько пены внутри.

Вытащить шланг прессостата и очистить его.

Оценить клапан залива воды.

Осмотреть контакты и провода на датчике давления.

Если это не принесло результат, то нужно обратиться в сервис за ремонтом. Ошибка ОЕ — невозможность убрать жидкость из системы.

Что сделать: Узнать, не было ли сбоя в деятельности электроконтроллера. Для этого перегрузите машинку, а после выключите из сети на десять или пятнадцать минут, а после заново включите стирку.

Оценить сливной шланг и при необходимости прочистить его.

Посмотреть сливной фильтр на наличие засора.

Оценить канализацию в квартире, возможно, она засорилась. Чтобы это понять, нужно открыть все краны, и посмотреть с какой скоростью жидкость уходит.

Если не получилось, то обратитесь в сервис. Ошибка LE — подходит для стиральных машин c прямым приводом (система Direct Drive).

Причины и способы избавления от них: Не до конца закрыли дверцу — чтобы исправить это, нужно снова открыть и закрыть дверцу (вы должны услышать щелчок при закрытии).

В блоке управления возможный сбой – надо выключить стиральную машину на пятнадцать минут и затем включить снова.

Перегруз одежды в барабане – вытащить несколько вещей и отжать белье в два этапа.

Плохое напряжение в электросети — убрать неполадки, а после заново подключить машинку.

Возможна блокировка барабана разными предметами – отключить машину и рукой прокрутить барабан машинки. Если у вас не получилось, то чем-нибудь достаньте мешающийся предмет.

При необходимости обратитесь в сервис. Ошибка UE — несбалансированная нагрузка из-за неправильного распределения вещей.

Как исправить: Посмотреть, что одежды хватает.

Распределить их внутри машины. Ошибка СЕ — не получается прокрутить загруженное белье.

Как помочь: Стирать вещи в несколько этапов.

При необходимости обратиться в салон для диагностики и ремонта. Ошибка PF — сбой в электропитании.

Способы исправления: Шнур питания нужно правильно закрепить и включить.

Стиральная машина не должна быть включена в многофункциональный разъем.

Оцените проводку сети и индикатор включения. Код ошибки SE – не определяется тип вращения мотора.

Как исправить: Обратиться в сервис для диагностики. Код ошибки tE — проблемы с датчиком нагрева воды.

Помощь: Пойти в сервис, и возможно потребуется замена температурного датчика. Ошибка Е3 — небольшой объем вещей в барабане.

Помощь: Добавить ещё немного одежды. Ошибка Е1 — утечка воды из машинки в поддон, связанная с разгерметизацией.

Помощь: осмотр бака, патрубки или манжеты люка на наличие дефектов. Код ошибки АЕ такой же, как и код Е1, но появляется в стиральных машинках LG, оборудованных системой AquaStop.

Помощь: Если жидкости в поддоне нет, то нужно посмотреть поплавок.

В стиральных машинах LG при любом коде ошибки, помимо РЕ, нужно определить наличие или отсутствие сбоя в работе электро-контроллера. Для этого нужно выключить машину, подождать десять или пятнадцать минут и включить заново.