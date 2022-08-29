Коды ошибок стиральной машины LG
Стиральные машины фирмы LG — одни из самых популярных. В целом это достаточно надежный бренд, но время от времени и они выдают различные ошибки. Код ошибки стиральной машины LG появляется на LED или ЖК-дисплее на панели управления.
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- Код ошибки dE говорит о том, что открыта или не захлопнута до конца дверца.
Методы исправления:
- Снова раскрыть и закрыть дверцу до появления щелчка. После убедится, что она закрылась.
- Осмотреть дверную ручку на наличие какого-нибудь дефекта или изнашивания.
- Если это не исправило ситуацию, то обратитесь в сервис.
- Код ошибки CL — включена блокировка от детей. Это означает, что стиральная машина не откликается на нажимание кнопок и не открывается.
Как исправить:
- Ввести комбинацию кнопок. Она своя для каждой марки. Чтобы её узнать, нужно почитать информацию в руководстве для пользователя.
- Если у вас не получилось, то попробуйте основные комбинации:
- «Предварительная стирка» + «Супер полоскание».
- «Дополнительная стирка» + «Интенсивная стирка».
- «Температура» + Опционная клавиша.
- Ошибка IE – не заполненный водой барабан.
Как устранить:
- Узнать, достаточно ли давление воды в квартире.
- Осмотреть шланг на возможные перегибы и отверстия.
- Посмотреть давление воды в заливном шланге.
- Вынуть фильтр из шланга. Промойте его водой.
- Если нет результата, то обратитесь в сервис.
- Код ошибки РЕ – если за нужное время вода не поднялась до нужной отметки или сделала это очень быстро.
Действия по исправлению:
- Проверка давления воды в помещении.
- Осмотр шланга на наличие дыр или засоров.
- При необходимости обратиться в сервис.
- Ошибка FE – это, когда воды очень много в баке.
Что нужно делать:
- Посмотреть, сколько пены внутри.
- Вытащить шланг прессостата и очистить его.
- Оценить клапан залива воды.
- Осмотреть контакты и провода на датчике давления.
- Если это не принесло результат, то нужно обратиться в сервис за ремонтом.
- Ошибка ОЕ — невозможность убрать жидкость из системы.
Что сделать:
- Узнать, не было ли сбоя в деятельности электроконтроллера. Для этого перегрузите машинку, а после выключите из сети на десять или пятнадцать минут, а после заново включите стирку.
- Оценить сливной шланг и при необходимости прочистить его.
- Посмотреть сливной фильтр на наличие засора.
- Оценить канализацию в квартире, возможно, она засорилась. Чтобы это понять, нужно открыть все краны, и посмотреть с какой скоростью жидкость уходит.
- Если не получилось, то обратитесь в сервис.
- Ошибка LE — подходит для стиральных машин c прямым приводом (система Direct Drive).
Причины и способы избавления от них:
- Не до конца закрыли дверцу — чтобы исправить это, нужно снова открыть и закрыть дверцу (вы должны услышать щелчок при закрытии).
- В блоке управления возможный сбой – надо выключить стиральную машину на пятнадцать минут и затем включить снова.
- Перегруз одежды в барабане – вытащить несколько вещей и отжать белье в два этапа.
- Плохое напряжение в электросети — убрать неполадки, а после заново подключить машинку.
- Возможна блокировка барабана разными предметами – отключить машину и рукой прокрутить барабан машинки. Если у вас не получилось, то чем-нибудь достаньте мешающийся предмет.
- При необходимости обратитесь в сервис.
- Ошибка UE — несбалансированная нагрузка из-за неправильного распределения вещей.
Как исправить:
- Посмотреть, что одежды хватает.
- Распределить их внутри машины.
- Ошибка СЕ — не получается прокрутить загруженное белье.
Как помочь:
- Стирать вещи в несколько этапов.
- При необходимости обратиться в салон для диагностики и ремонта.
- Ошибка PF — сбой в электропитании.
Способы исправления:
- Шнур питания нужно правильно закрепить и включить.
- Стиральная машина не должна быть включена в многофункциональный разъем.
- Оцените проводку сети и индикатор включения.
- Код ошибки SE – не определяется тип вращения мотора.
Как исправить:
- Обратиться в сервис для диагностики.
- Код ошибки tE — проблемы с датчиком нагрева воды.
Помощь:
- Пойти в сервис, и возможно потребуется замена температурного датчика.
- Ошибка Е3 — небольшой объем вещей в барабане.
Помощь:
- Добавить ещё немного одежды.
- Ошибка Е1 — утечка воды из машинки в поддон, связанная с разгерметизацией.
Помощь:
- осмотр бака, патрубки или манжеты люка на наличие дефектов.
- Код ошибки АЕ такой же, как и код Е1, но появляется в стиральных машинках LG, оборудованных системой AquaStop.
Помощь:
- Если жидкости в поддоне нет, то нужно посмотреть поплавок.
В стиральных машинах LG при любом коде ошибки, помимо РЕ, нужно определить наличие или отсутствие сбоя в работе электро-контроллера. Для этого нужно выключить машину, подождать десять или пятнадцать минут и включить заново.