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Коды ошибок стиральной машины LG

  • 29/08/2022, 07:55
Мы представляем вашему вниманию коды ошибок стиральной машины LG с возможными причинами проблем и путями их устранения.
Коды ошибок стиральной машины LG

Коды ошибок стиральной машины LG

Стиральные машины фирмы LG — одни из самых популярных. В целом это достаточно надежный бренд, но время от времени и они выдают различные ошибки. Код ошибки стиральной машины LG появляется на LED или ЖК-дисплее на панели управления.

    1.  Код ошибки dE говорит о том, что открыта или не захлопнута до конца дверца.
      Методы исправления:

      • Снова раскрыть и закрыть дверцу до появления щелчка. После убедится, что она закрылась.
      • Осмотреть дверную ручку на наличие какого-нибудь дефекта или изнашивания.
      • Если это не исправило ситуацию, то обратитесь в сервис.
    2. Код ошибки CL — включена блокировка от детей. Это означает, что стиральная машина не откликается на нажимание кнопок и не открывается.
      Как исправить:

      • Ввести комбинацию кнопок. Она своя для каждой марки. Чтобы её узнать, нужно почитать информацию в руководстве для пользователя.
      • Если у вас не получилось, то попробуйте основные комбинации:
        • «Предварительная стирка» + «Супер полоскание».
        • «Дополнительная стирка» + «Интенсивная стирка».
        • «Температура» + Опционная клавиша.
    3. Ошибка IE – не заполненный водой барабан.
      Как устранить:

      • Узнать, достаточно ли давление воды в квартире.
      • Осмотреть шланг на возможные перегибы и отверстия.
      • Посмотреть давление воды в заливном шланге.
      • Вынуть фильтр из шланга. Промойте его водой.
      • Если нет результата, то обратитесь в сервис.
    4. Код ошибки РЕ – если за нужное время вода не поднялась до нужной отметки или сделала это очень быстро.
      Действия по исправлению:

      • Проверка давления воды в помещении.
      • Осмотр шланга на наличие дыр или засоров.
      • При необходимости обратиться в сервис.
    5. Ошибка FE – это, когда воды очень много в баке.
      Что нужно делать:

      • Посмотреть, сколько пены внутри.
      • Вытащить шланг прессостата и очистить его.
      • Оценить клапан залива воды.
      • Осмотреть контакты и провода на датчике давления.
      • Если это не принесло результат, то нужно обратиться в сервис за ремонтом.
    6. Ошибка ОЕ — невозможность убрать жидкость из системы.
      Что сделать:

      • Узнать, не было ли сбоя в деятельности электроконтроллера. Для этого перегрузите машинку, а после выключите из сети на десять или пятнадцать минут, а после заново включите стирку.
      • Оценить сливной шланг и при необходимости прочистить его.
      • Посмотреть сливной фильтр на наличие засора.
      • Оценить канализацию в квартире, возможно, она засорилась. Чтобы это понять, нужно открыть все краны, и посмотреть с какой скоростью жидкость уходит.
      • Если не получилось, то обратитесь в сервис.
    7. Ошибка LE — подходит для стиральных машин c прямым приводом (система Direct Drive).
      Причины и способы избавления от них:

      • Не до конца закрыли дверцу — чтобы исправить это, нужно снова открыть и закрыть дверцу (вы должны услышать щелчок при закрытии).
      • В блоке управления возможный сбой – надо выключить стиральную машину на пятнадцать минут и затем включить снова.
      • Перегруз одежды в барабане – вытащить несколько вещей и отжать белье в два этапа.
      • Плохое напряжение в электросети — убрать неполадки, а после заново подключить машинку.
      • Возможна блокировка барабана разными предметами – отключить машину и рукой прокрутить барабан машинки. Если у вас не получилось, то чем-нибудь достаньте мешающийся предмет.
      • При необходимости обратитесь в сервис.
    8. Ошибка UE — несбалансированная нагрузка из-за неправильного распределения вещей.
      Как исправить:

      • Посмотреть, что одежды хватает.
      • Распределить их внутри машины.
    9. Ошибка СЕ — не получается прокрутить загруженное белье.
      Как помочь:

      • Стирать вещи в несколько этапов.
      • При необходимости обратиться в салон для диагностики и ремонта.
    10. Ошибка PF — сбой в электропитании.
      Способы исправления:

      • Шнур питания нужно правильно закрепить и включить.
      • Стиральная машина не должна быть включена в многофункциональный разъем.
      • Оцените проводку сети и индикатор включения.
    11. Код ошибки SE – не определяется тип вращения мотора.
      Как исправить:

      • Обратиться в сервис для диагностики.
    12. Код ошибки tE — проблемы с датчиком нагрева воды.
      Помощь:

      • Пойти в сервис, и возможно потребуется замена температурного датчика.
    13. Ошибка Е3 — небольшой объем вещей в барабане.
      Помощь:

      • Добавить ещё немного одежды.
    14. Ошибка Е1 — утечка воды из машинки в поддон, связанная с разгерметизацией.
      Помощь:

      • осмотр бака, патрубки или манжеты люка на наличие дефектов. 
    15. Код ошибки АЕ такой же, как и код Е1, но появляется в стиральных машинках LG, оборудованных системой AquaStop.
      Помощь:

      • Если жидкости в поддоне нет, то нужно посмотреть поплавок.

В стиральных машинах LG при любом коде ошибки, помимо РЕ, нужно определить наличие или отсутствие сбоя в работе электро-контроллера. Для этого нужно выключить машину, подождать десять или пятнадцать минут и включить заново.

Фото с сайта LG

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