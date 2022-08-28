«Новосибирскхлебопродукт» увеличил экспорт в Иран

Подводя предварительные итоги полугодия в АО «Новосибирскхлебопродукт» отметили, что получили неплохой результат — объем реализации достиг уровня в 500 тыс. тонн, расширена номенклатура, также эмитент занял 3-е место среди экспортеров страны по экспорту отрубей в Турцию.

— Первые 6 месяцев работы для всей отрасли экономики оказались вызовом, но команда эмитента только усилилась — добавились серьезные финансовые и банковские компетенции. В компании освоили новые способы получения валютной выручки и конвертации валют, укрепили отношения с международными банками, — констатирует финансовый консультант компании ООО «Юнисервис Капитал».

В этом году, несмотря на сложную обстановку, АО «НХП» усилило работу с Ираном. С начала сезона уборки урожая 2022 года компания начала поставки ячменя в Иран. Отмечается, что логистика осуществляется не только по классическому маршруту через Астрахань, но и судами класса «река-море» с Поволжья — данный тип транспортировки грузов — одна из новых компетенций эмитента.

Хорошими темпами идет развитие протеинового и комбикормового направления по сырью. В этом году состоялись первые отгрузки свекловичного жома, лузги с маслоэкстракционных заводов. Центр компетенции по протеиновым группам в данный момент изучает рецептуру и спрос, исследует таможенное регулирование на рынках сбыта, ведет разработку логистики. Многие страны защищают своих производителей кормов от конкуренции с импортерами, но в компании следуют принципу взаимовыгодного сотрудничества.

Проведены расчеты по экспорту рисовой мучки (продукт, возникающий в процессе шлифовки риса, рисовые отруби). Поскольку при загрузке судов компания комбинирует различные грузы, имеется возможность добавить и этот продукт. Его из России экспортируется всего порядка 100 тыс. тонн в год, но такая новая позиция тоже появилась в ассортименте эмитента.

В планах компании — увеличить экспорт в Китай.

— В этом году существует вероятность того, что Китай снимет фитосанитарные ограничения по гороху, что позволит АО «НХП» открыть данную позицию, имеющую высокий потенциал. Богатый белком горох в Китае популярен как крупа, а также широко применяется в свиноводстве. Надо отметить, что в стране бытует буквально гастрономический культ свинины, отрасль активно развивается — страна восстанавливает поголовье после эпидемии африканской чумы свиней, разразившейся в 2018 году, — напомнили в «Юнисервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-коммерческая компания агропромышленного направления. Владеет двумя элеваторными комплексами в Новосибирской области. Реализует пшеницу, рапс, ячмень, лен и другие агрокультуры, а также кедровый орех и кешью российским и зарубежным клиентам. Популярные направления экспорта — Китай, Турция, Казахстан, Монголия, Иран, Албания.

Ранее редакция сообщала, что «Новосибирскхлебопродукт» готовится организовать сразу несколько производств по переработке зерновых культур.