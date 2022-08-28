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Молоко и чеснок — полезное сочетание для вашего здоровья

  • 28/08/2022, 06:15
Чеснок и молоко для здоровья
Казалось бы, два не особо совместимых продукта. Но, как оказалось, вместе эти продукты дают много пользы.

Достаточно сварить чеснок в молоке и можно получить натуральное лекарство. Чеснок содержит большое количество фитонцидов, эфирных масел и фитостеринов, в его составе целый ряд нутриентов, к которым относятся магний, железо, цинк, кальций и фолиевая кислота. 

Лук, чеснок и молоко от кашля

В кастрюльку с молоком добавьте мелко нарезанными 2 луковицы и 5 зубчиков чеснока. Варите до мягкости продуктов, после чего разомните их в молоке. Добавьте пару ложек меда (так эта смесь станет не только полезней, но и вкусней), тщательно размешайте и пейте по-немногу каждый час. Это средство поможет от кашля, смягчит неприятные ощущения в больном горле при ангине, ОРВИ и гриппе.

Чесночное молоко помогает активировать иммунную систему, обладает противовоспалительным эффектом. 

молоко и чеснок

Чеснок с молоком для здоровья

Кроме того, чеснок, который и сам по себе обладает противопаразитарными свойствами, в сочетании с молоком может использоваться, как напиток от глистов, так и в виде свечей или клизм. 

Рецепт напитка из молока и чеснока от глистов

Возьмите стакан (250мл) молока, добавьте в него 5 зубчиков выжатого в прессе (или мелко порезанного) чеснока. После того, как смесь закипит, потомите ее на маленьком огне 10 минут. Дайте смеси настояться в течение 4-5 часов и выпейте в течение дня, разделив на 2-3 порции (пейте перед едой). Проведите недельный курс такого лечения. 

Другой, более простой рецепт: в столовую ложку с молоком накапайте 10-15 капель свежевыжатого чесночного сока. Пейте также перед едой.

Молоко с чесноком для сердечно-сосудистой системы

Это средство чистит сосуды, предупреждает атеросклероз и показано при высоком холестерине в крови. Чесночное молоко служит в качестве профилактики образования тромбов. 

Для такого средства возьмите 4 зубчика чеснока и залейте их стаканом (250 мл) теплого молока. Полученную смесь надо настоять полчаса, процедить и употреблять трижды в день по 2 столовых ложки перед едой. Такой напиток нельзя долго хранить, пить его надо свежим, иначе он теряет свои полезные свойства. Курс данной терапии составляет месяц. 

Употребляется чесночное молоко также для похудения. Оно способствует выведению шлаков и токсинов из организма, улучшению обмена веществ и выведению лишней жидкости.

Чеснок и молоко для похудения

Предварительно необходимо приготовить настойку из чеснока. Для этого берутся 200 г измельченных зубчиков, заливаются спиртом и настаиваются 10 дней в теплом месте. Настойку употребляют с молоком: на стакан молока — 10-12 капель чесночной настойки. Пьют такое молоко перед едой.   

Чеснок с молоком употребляют также при геморрое и даже для повышения потенции — оно обладает свойствами афродизиака. При воспалении седалищного нерва (ишиасе) оно используется как дополнительное средство в терапии. 

Противопоказания к употреблению чеснока с молоком

Несмотря на большую пользу этого средства, перед его употреблением желательно посоветоваться с лечащим врачом, поскольку в ряде случаев оно может быть противопоказано. В частности, при гастрите чесночное молоко употреблять не советуют. Также не рекомендуется оно маленьким детям до 5 лет, а также при заболеваниях щитовидной железы, желчного пузыря, почек и печени в острой форме. С  осторожностью стоит его употреблять при беременности и в период лактации.

Фото с сайта freeimages

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Теги : чеснок и молоко


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