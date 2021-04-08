Коды ошибок телевизоров Samsung

Почти все современные телевизоры марки Samsung снабжены системой самотестирования и, в случае возникновения каких-либо проблем с электроникой, выводят на экран оповещения со специальными кодами ошибок, указывающих на тот или иной тип поломки устройства.

Обычно такие оповещения появляются в момент какой-либо определенной задачи, которую телевизор не может выполнить по причине сбоя (например, отсутствие доступа к сети в момент подключения к интернету в smart-телевизорах). Телевизор Самсунг пишет ошибку обычно в конце сообщения, описывающего возникшую проблему.

Ошибки 001, 012 – требует обновление ПО

Такие ошибки могут появиться на smart-телевизорах в случае, если устройству требуется обновление программного обеспечения. На экране появляется сообщение “Невозможно подключиться к серверу”. Для того чтобы устранить данную проблему достаточно запустить обновление программного обеспечения, для чего в меню телевизора необходимо выбрать пункт “Поддержка”, а затем “Обновление ПО”.

Ошибки 106 и 107 – не видит интернет соединение

Данные ошибки могут возникнуть из-за отсутствия доступа к сети интернет по причине локальных неполадок с девайсом или из-за плохого сигнала Wi-Fi, а также из-за неверных данных авторизации в сети.

Для решения данной проблемы следует перезагрузить маршрутизатор, затем повторно ввести пароль доступа к Wi-Fi в настройках телевизора и на несколько минут выключить его. Если проблема не исчезает, следует сбросить телевизионные настройки до заводского состояния, а затем вновь ввести данные авторизации Wi-Fi.

Ошибка 102 – отсутствует сигнал сети интернет

Эта ошибка возникает по причине отсутствия сигнала от сервера интернет-провайдера и сигнализирует об отсутствии подключения к интернету. Также сбой подключения может возникнуть по следующим причинам:

провайдер блокирует сетевой адрес устройства;

устаревшая версия Smart Hub;

сбой или выход из строя сетевого адаптера телевизора;

зависание маршрутизатора или сбой в его настройках.

Для самостоятельного решения возникшей неисправности отключите на 5-10 минут телевизор и маршрутизатор. Затем включите оба устройства, после чего обновите программное обеспечение телевизора, выбрав в меню пункт “Поддержка”, а затем “Обновить сейчас”. Если проблема не решится, значит, причина кроется в настройках маршрутизатора.

В роутере может быть включена опция “контроль доступа”, которую следует отключить. В качестве исключения, в настройках маршрутизатора, необходимо добавить Mac-адрес сетевого адаптера телевизора, что позволит устройству автоматически подключаться к сети. Также необходимо убедиться, что сетевой адаптер телевизора совместим с используемым Wi-Fi роутером (в этом может помочь инструкция к вашей модели телевизора).

Если самостоятельно решить проблему не удается, свяжитесь со службой поддержки сервис центра Samsung или обратитесь к частному мастеру. Подобрать профессионального специалиста может помочь сервис проверенных мастеров MyGuru по ремонту телевизоров Самсунг. Стоимость данной проблемы обойдется не более чем в 1500 рублей.

Ошибки 110, 116 и 189 — Smart Hub

Данные ошибки возникают в случае невозможности загрузки и установки новых приложений в Smart Hub. Часто причиной подобных сбоев является устаревшее программное обеспечение, которое просто необходимо обновить.

Ошибки 152, 202, 800 и 28 – проблемы с ДНС

Обычно эти ошибки возникают при отсутствии доступа к сети интернет по причине неполадок на стороне провайдера или временного сбоя (профилактических работ) на сервере Smart Hub. Также причиной отсутствия соединения может оказаться случайный аппаратный сброс параметров ДНС и других настроек в маршрутизаторе. Проблемы с роутером могут возникать также и по следующим причинам:

слабый сигнал (устаревшая модель роутера или роутер расположен слишком далеко от телевизора);

физическая неисправность электроники устройства;

неправильные настройки;

устаревшая прошивка устройства.

В случае если возникает какая-либо неизвестная ошибка, телевизор Самсунг не может найти ее в своей базе данных и выдает на экран соответствующее сообщение.

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Возникали ли у вас какие-то ошибки и как вы решали их, поделитесь своим опытом в комментариях?