Земля уходит из-под города

Экс-леса оказались в патовой ситуации

Рабочая группа горсовета по вопросам наполнения бюджета Новосибирска наметила еще несколько путей для решения этой задачи. Все они, если можно так сказать, «земного» характера, то есть связаны с земельными участками. Во многом, тему для этого задал принятый недавно Заксобранием области закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в категорию которых попал и Заельцовский бор. И если такая его составляющая, как сохранность лесного массива, по сути, вопросов не вызывает, то входящие в его состав участки, находящиеся в муниципальной или неразграниченной собственности, где уже давно нет леса, оказались в патовой ситуации. Например, к таким участкам относится территория бывшей воинской части, залитая бетоном еще в годы советской власти, на которой планировалось строительство спортивного объекта, и ему подобные. Пока их статус не прописан в рамках закона о ООПТ, на них запрещена любая активность, кроме индивидуального жилищного строительства, в то время как, например, при сдаче в аренду под строительство спортивного или рекреационного объекта они могли бы приносить городу прибыль. А поскольку решение данного вопроса — за региональной властью, то одно из предложений горсовета Новосибирска — поставить перед регионалами вопрос о возмещении муниципалитету выпадающих доходов.

— С момента, когда принимается решение о необходимости создания ООПТ, все выданные до этого разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию приостанавливаются, — говорит инициатор данного предложения, общественник Евгений Митрофанов. — Город будет терять, как минимум, налог на имущество. Предлагаю обратиться в Законодательное собрание, чтобы предусмотреть возможность компенсации выпадающих доходов, внести изменения в закон, указать, что если на территории муниципалитета есть ООПТ, то область должна компенсировать муниципалитету выпадающие доходы.

Напомним, что ранее против принятия законопроекта высказывался, в частности, депутат Заксобрания Яков Новоселов, по мнению которого законопроект необходимо доработать.

Пока еще предстоит подсчитать, сколько недополучит городской бюджет от того, что город потеряет контроль над всей территорией Заельцовского бора. Судьбу расположенных на нем участков, в том числе тех, где нет леса, будет решать не мэрия, а дирекция ООПТ.

— Получается интересная ситуация: земельный участок остается в собственности муниципалитета, — отметил в ходе заседания председатель рабочей группы, руководитель постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский. — Но есть дирекция ООПТ, которая может дать согласие на создание, допустим, какого-то рекреационного объекта, дома отдыха, к примеру. Только это будет решать уже не город, а дирекция по ООПТ, которая непосредственно подчиняется областному Минприроды. Она будет решать, похож объект на дом отдыха или не похож.

Понимания, как подобные участки могут быть использованы, нет пока и у профильных подразделений мэрии Новосибирска.

— Особенности режима такой территории определяются решением и положением об этой территории, в котором указываются основные виды разрешенного использования участков и могут быть предусмотрены дополнительные виды использования, — считает замначальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Александр Савоськин. — Это говорит о том, что только после принятия такого решения мы поймем, как эти земельные участки могут быть использованы. Этим решением могут быть установлены как рекреационные, так и общественно-деловые или еще какие-нибудь виды использования. Пока говорить о том, что можно, а что нельзя там размещать, рано.

В то же время, по словам чиновника, принятие предварительного решения по ООПТ на муниципальных доходах сказаться не должно.

— Город не может нести никаких убытков, потому что приостановка строительства и выдачи разрешений не находится в причинно-следственной связи с нашими действиями, — рассуждает Савоськин. — Те участки, которые находятся в частной собственности, как платили налог, так и будут платить. Все, что связано с будущим предоставлением участков и возможным будущим недополучением арендной платы, — и нашими документами территориального планирования в какой-то части могли запретить осуществление какой-то деятельности. Я не вижу абсолютно никакой связи выпадающих доходов с принятием этого пока предварительного решения.

Общественники с этим категорически не согласны.

— С 16 марта строить ничего нельзя, — говорит еще один общественник Алексей Носов. — Как вы не понимаете — вашими землями распорядились другие люди. У вас забрали деньги. А вы говорите: «Забрали, ну и хорошо». Это не ваш личный, а общий карман города Новосибирска.

Однако кое-где мэрия подсуетилась

Пока спорные участки еще окончательно не ушли под контроль области, кое-где муниципалитет все же подсуетился. В ходе заседания рабочей группы координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев сообщил, что город выставил на торги участок площадью 1 тысяча кв. м с объектом незавершенного строительства (готовность 25%) на Дачном шоссе по начальной стоимости 3 млн рублей.

Как поясняют в мэрии, речь идет о продаже не участка, а объекта незавершенного строительства.

— Продается и выставляется на аукцион право собственности на объект незавершенного строительства, который представляет собой фундамент, — поясняют в мэрии. — Конечная цена договора купли-продажи будет определяться на аукционе. После чего с собственником этого объекта недвижимости будет заключен договор аренды на 3 года для завершения строительства по рыночной ставке арендной платы. Земля абсолютно не участвует на этом этапе в аукционе, и оценивать ее высоко или низко сегодня нет никаких предпосылок.

— Вопрос мы отложить можем, — считает депутат Сергей Бойко (независимый, коалиция «Новосибирск 2020»). — Но пока мы его отложили, муниципалитет активно и оперативно проводит аукционы с непонятными ценами и условиями. В любой неизвестности риски — на продавце. То есть мы сейчас заведомо реализуем преимущества дешевле, чем могли бы. Предлагаю отголосовать обращение в мэрию с просьбой приостановить операции обращения с землей до выяснения судьбы территории. Мне непонятна практика: здесь неизвестно что будет, значит, давайте все распродадим.

Тем не менее, по мнению нескольких участников рабочей группы, даже реализация не участков, а находящихся на них объектов — пока слишком рискованный шаг в условиях сложившейся неопределенности будущего участков, о которых идет речь.

Повременить с распродажей и вообще какими-то действиями относительно участков, оказавшихся в составе ООПТ, предлагает еще один независимый депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности)

— Наши правила землепользования и застройки не очень понятны, — считает депутат. — Похоже, пытаются хотя бы 3 млн забрать, потому что вообще ничего строить нельзя будет. Пока непонятны правила, зачем что-то выставлять на аукцион и вносить сумятицу? Сам вопрос со статусом участков — это хорошая провокация подвигнуть областных законодателей делать следующие шаги, чтобы ситуация не «морозилась». Надо побудить региональные власти разработать понятные правила распоряжения этой землей. А если не разработают, то предъявить какую-то сумму в качестве недополученных доходов.

А где-то город не торопится

Что касается ряда других участков в разных районах Новосибирска, которые по решению суда уже изъяты у арендаторов и могут использоваться непосредственно для городских нужд, в том числе для получения прибыли, то здесь мэрия странным образом не торопится.

— Брались участки в аренду, на них ставился какой-то несущественный объект, в одном случае это вообще был козловой кран в качестве объекта недвижимости, и участки выкупались в собственность, — рассказывает общественник Ольга Забалуева. — По 3 случаям уже вынесены судебные решения, чтобы участки за юрлицами были признаны отсутствующими. В одном случае прошло более 2 лет, в другой — год, полтора. Но, к сожалению, эти участки до сих пор находятся в собственности лиц, забравших их. Почему, получив решение суда, мэрия до сих пор не может получить исполнительные листы, оформить право собственности и выставить участок на торги?

Речь идет, в частности, о 3 участках, на которые обратили внимание общественники. По одному из них (на улице Петухова) арбитражный суд признал отсутствующим право собственности индивидуального предпринимателя Павла Миклухина на объект незавершенного строительства, и сейчас, по информации департамента земельных и имущественных отношений, «осуществляется проведение мероприятий по прекращению права собственности… в управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии Новосибирской области. По завершению данных мероприятий департамент планирует инициировать рассмотрение вопроса предоставления земельного участка для строительства с проведением аукциона на комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории Новосибирска».

Судьба еще одного участка после принятого в пользу муниципалитета решения арбитражного суда должна окончательно решиться на уровне Верховного суда, куда апеллировала вторая сторона разбирательств. Речь идет об участке на улице Б.Богаткова (5,8 тысячи кв. м), который был истребован из чужого незаконного владения у ООО «Стоун».

В отношении еще нескольких участков, также истребованных из чужого незаконного владения, Верховный суд уже принял решение. Речь идет о 2 участках общей площадью 35,9 тысячи кв. м, истребованных из незаконного пользования у ООО «Лес», и участке в 10,2 тысячи кв. м, истребованных из пользования у ООО «Трекинг и консалтинг». Как следует из ответа начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского Кириллу Покровскому (с ним члены рабочей группы смогли ознакомиться только на заседании), определением Верховного суда данным компаниям отказано в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим вопросам.

— Рассмотрение вопроса о дальнейшем использовании земельных участков… будет возможно после завершения мероприятий по снятию установленных запретов на осуществление регистрационных действий и прекращения зарегистрированных прав на данные участки в управлении службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, — говорится в ответе чиновника.

Один из указанных участков примечателен тем, что, как установили общественники, в нем хоть и опосредованно, но могут просматриваться интересы одного из депутатов Заксобрания.

— Особенно интересна судьба участка ООО «Лес», остановка «Дачи», — рассказывает Евгений Митрофанов. — В ответе Жигульского этого нет. Человек мошенническим путем получает участок, продает его гражданке Шлосберг, родственнице депутата Заксобрания. Мэрия долго судится, получает решение о том, чтобы вернуть его из муниципальной собственности. Проходят 6 лет, до сих пор мэрия не может получить исполнительный лист и сдать его в службу судебных приставов. В это время предъявляются иски от сторонних лиц к ООО-шкам, в отношении которых есть судебные решения, якобы о наличии долгов. Кто-то через долги пытается банкротить эти юрлица. Без поддержки мэрии это невозможно реализовать.

Напомним, что ранее мэрия до последнего упиралась и в огласке списка должников по аренде муниципальной земли, общий долг которых превысил 4 млрд рублей. Только в декабре этот список был рассекречен. Как из него следовало, большую часть арендаторов на момент публикации составляли компании-банкроты.