Рекламодателям

Когда ожидать магнитных бурь в октябре и как им противостоять

  • 13/10/2022, 19:21
магнитные бури
Под магнитными бурями подразумеваются вспышки на Солнце. В ходе такой активности имеет место высвобождение потока заряженных частиц, устремляющихся к земной поверхности. Взаимодействуя с магнитным полем земли, они вызывают его возмущение.

Кто подвержен действию магнитных бурь и как это проявляется

Сильнее всего действию магнитных бурь подвержены люди, у которых диагностирована вегето-сосудистая дистония. В такие периоды может наблюдаться обострение хронических болезней, связанных с опорно-двигательной, сердечно-сосудистой системой или органами дыхания. Особенно уязвимы люди пожилого возраста.

К негативной симптоматике, возникающей под влиянием избыточной активности на Солнце, можно отнести:

  • мигрени;
  • резкие скачки настроения;
  • перепады артериального давления.
  • мышечные и суставные боли;
  • проблемы со сном;
  • раздражительность;
  • нехватку сил;
  • перебои и в работе сердца.

В период магнитных бурь возрастает число инфарктов и инсультов, многие люди начинают жаловаться на приступы стенокардии. В несколько раз увеличивается количество обращений в скорую помощь.

Способы противостояния магнитным бурям

Во избежание отрицательных последствий следует заранее готовиться к этому природному явлению. Регулярно отлеживайте в интернете расписание магнитных бурь, чтобы они не застали врасплох.

В этом время медики советуют:

  1. Воздерживаться от употребления спиртных напитков и курения.
  2. Больше времени уделять отдыху.
  3. Не налегать на острую и жирную пищу.
  4. Употреблять меньше кофе.
  5. Ограничивать физические нагрузки.
  6. Принимать витамины и чаи, заваренные на травах, обладающие успокаивающим действием.

Помимо этого пользу приносят пешие неторопливые прогулки на свежем воздухе, прием контрастного душа, зарядка.

Люди с хроническими заболеваниями не должны пропускать прием назначенных врачом препаратов. Под рукой нужно держать лекарства от давления.

Расписание геомагнитных бурь на октябрь

Повышенная активность на солнце будет наблюдаться в первых числах октября. 1.10.22 будет буря, которую ученые оценивают в 6 баллов. К ней нужно отнестись со всей серьезностью, она может оказать негативное влияние даже на относительно здоровых людей.

2 и 3 числа активность на солнце будет оцениваться в 5 баллов, четвертого и пятого числа она снизится до 4-х.

Далее по прогнозам ученых будет затишье. Активность на солнце возобновится 30 октября.

В целом второй месяц осени ожидается спокойным, вспышки на Солнце будут редкими и не очень сильными.

Фото с сайта pixabay.com

401

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
В Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации
12/10/22 14:07
особая экономическая зона

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

Чтобы катализировать процессы развития в городе.
Читать статью >>
прямые рейсы до Мьянмы

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

Ожидается, что прямое сообщение будет установлено до конца 2022 года.
Читать статью >>
новогодняя столица России 2023

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

Новогодняя столица России 2023 будет отмечать праздник в более скромном формате, чем планировалось ранее.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В 2022 году на рынок недвижимости региона ежедневно выводились 94 квартиры в новостройках

Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Однако площадь квартир в новостройках Новосибирска уменьшилась тоже на 30%.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

13/10/2022, 20:06

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

13/10/2022, 17:39

Почему продажи автозапчастей через интернет набирают популярность?

13/10/2022, 16:51

Экс-чиновница и 16 опекунов пойдут под суд за хищение у детей 30 млн. рублей

13/10/2022, 16:07
Популярное

Какие страны воздержались от голосования в ООН

13/10/2022, 18:30

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Могут ли собаки заболеть простудой?

13/10/2022, 13:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

13/10/2022, 16:25

Банк ВТБ поддержал конкурс «Иннагрика» для будущих агрогенетиков

13/10/2022, 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска