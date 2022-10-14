В какую страну можно выехать из России сейчас без визы и загранпаспорта?

Важно хорошо обдумать и быть готовым к некоторым проблемам, которые могут возникнуть с обеих сторон границы.
Обязательно удостоверьтесь, что срок действия заграничного паспорта не истек и ознакомитесь с требованиями страны, в которую вы хотите поехать. В некоторых государствах необходимо действие загранпаспорта на протяжении всей поездки или в течение шести месяцев после окончания путешествия.
При поездке с детьми нужны тоже специальные документы, поэтому важно изучить требования страны по этому вопросу. Например, при путешествии ребенка без родителей ему необходимо иметь нотариальное заверенное разрешение на выезд.
Если у вас отсутствует загранпаспорт, то существует ряд стран, которые могут предоставить вам возможность посещения без данного документа.
Список стран:
Но особую осторожность проявите к частично признанным государствам (Абхазия, Южная Осетия), так как информация об их посещении может создать трудности при въезде в другие страны.
Для пересечения границы другой страны потребуется заграничный паспорт или же внутренний, а также могут попросить предоставить подтверждение бронирования отеля на период пребывания, обратный билет или разрешение на въезд.
Прямых рейсов нет или очень мало, и приходится покупать очень дорогие билеты с пересадками, цена которых в одну сторону может составить сто тысяч рублей. Для небольшой экономии денег лучше ехать в Европу через Латвию. Финляндию и Литву (необходима шенгенская виза).
Страны без визы до 90 дней в течение 180 дней:
До 90 дней:
Можно предположить, что приехать можно в любую страну, которая граничит с Россией, но на самом деле только Финляндия из всех государств Евросоюза дает возможность въезда. Обязательным требованием государства является наличие шенгенской визы.
Список стран:
Ряд государств запретил въезд лиц с российским гражданством, в том числе по шенгенским визам, которые выдавались другими государствами.
Разрешено въехать в страну по уважительным причинам: уход за больными родственниками, по учебе, работе и тд.
Также нельзя подать документы на приобретение туристической визы в странах:
Очень часто большие очереди на границах, поэтому запаситесь большим количеством воды и еды. А если передвигаетесь на автомобиле, то заранее проверьте наличие достаточного количества бензина.
Разделите все документы на две группы. Первая – необходима за границей, вторая – подлежит проверке подлинности документа (папка со второй группой документов оставляется в России).
Обязательно сделайте копии все ваших документов и загрузите в облачные хранилища. Так в любой точке мира вы сможете распечатать их.
Карты Виза и Мастеркард не будут работать за пределами России. Поэтому нужно брать с собой либо наличные средства, либо карту Мир.
Фото с сайта freeimages.com
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