Рекламодателям

В какую страну можно выехать из России сейчас без визы и загранпаспорта?

  • 14/10/2022, 14:29
Выбор стран достаточно разнообразен, но включает в себе множество нюансов. Сейчас мало прямых рейсов за границу, поэтому нужно обратить внимание на количество пересадок, наличие открытых виз или условия их получения.

Важно хорошо обдумать и быть готовым к некоторым проблемам, которые могут возникнуть с обеих сторон границы.

На что обратить внимание перед поездкой?

Обязательно удостоверьтесь, что срок действия заграничного паспорта не истек и ознакомитесь с требованиями страны, в которую вы хотите поехать. В некоторых государствах необходимо действие загранпаспорта на протяжении всей поездки или в течение шести месяцев после окончания путешествия.

При поездке с детьми нужны тоже специальные документы, поэтому важно изучить требования страны по этому вопросу. Например, при путешествии ребенка без родителей ему необходимо иметь нотариальное заверенное разрешение на выезд.

Какие документы взять с собой в поездку?

  1. Загранпаспорт. За границами РФ самый важный и основной документ, который необходим почти во всех государствах.
  2. Виза. Не все страны требуют ее, поэтому этот вопрос следует уточнять относительно конкретного государства. В некоторых государствах визу можно не оформлять заранее, а получить при въезде.
  3. Водительские права. Нужны, если есть в планах арендовать автомобиль.
  4. Сертификат о прививках. Этот документ могут потребовать при визите страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (Африка).

Въезд без загранпаспорта.

Если у вас отсутствует загранпаспорт, то существует ряд стран, которые могут предоставить вам возможность посещения без данного документа.

Список стран:

  • Абхазия. Для въезда необходим паспорт РФ. Таможенный пункт — Адлерский район Сочи.
  • Южная Осетия. Для въезда необходим паспорт РФ. Таможенный пункт — Южная Осетия;
  • Армения. Необходим паспорт Рф. Въезд в страну осуществляется только по воздуху прямым рейсом из Москвы;
  • Беларусь. Необходим паспорт РФ. Выезд через: Смоленскую, Брянскую и Псковскую область;
  • Казахстан. Для въезда необходим паспорт РФ. Выезд через: Саратовскую, Челябинскую. Новосибирскую, Волгоградскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Астраханскую область или Алтайский край;
  • Киргизия. Необходим паспорт РФ. Прямой рейс из Москвы и Санкт-Петербурга.

Но особую осторожность проявите к частично признанным государствам (Абхазия, Южная Осетия), так как информация об их посещении может создать трудности при въезде в другие страны.

Какие страны предоставляют безвизовый въезд?

Для пересечения границы другой страны потребуется заграничный паспорт или же внутренний, а также могут попросить предоставить подтверждение бронирования отеля на период пребывания, обратный билет или разрешение на въезд.

Прямых рейсов нет или очень мало, и приходится покупать очень дорогие билеты с пересадками, цена которых в одну сторону может составить сто тысяч рублей. Для небольшой экономии денег лучше ехать в Европу через Латвию. Финляндию и Литву (необходима шенгенская виза).

Страны без визы до 90 дней в течение 180 дней:

  • Аргентина;
  • Бразилия;
  • Венесуэла;
  • Израиль;
  • Колумбия;
  • ОАЭ;
  • Парагвай;
  • Сальвадор;
  • Уругвай;
  • Чили;
  • Эквадор;
  • Перу.

До 90 дней:

  • Мальдивы;
  • Марокко;
  • ЮАР.

 

  • Мексика — до 180 дней;
  • Доминикана — до 60 дней в течение 180 дней;
  • Южная Корея — до 60 дней.
  • Грузия — до года. Но потом можно пересечь границу и вернуться ещё на год;
  • Таджикистан — бессрочно;
  • Узбекистан — до 60 дней, при пребывании дольше 15 дней надо оформить временную регистрацию.

Въезд в другую страну через сухопутную границу.

Можно предположить, что приехать можно в любую страну, которая граничит с Россией, но на самом деле только Финляндия из всех государств Евросоюза дает возможность въезда. Обязательным требованием государства является наличие шенгенской визы.

Список стран:

  • Финляндия;
  • Норвегия;
  • Грузия;
  • Беларусь;
  • Абхазия;
  • Южная Осетия;
  • Казахстан;
  • Азербайджан;
  • Монголия.

Какие страны могут не впустить гражданина Российской Федерации?

Ряд государств запретил въезд лиц с российским гражданством, в том числе по шенгенским визам, которые выдавались другими государствами.

  • Эстония;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша.

Разрешено въехать в страну по уважительным причинам: уход за больными родственниками, по учебе, работе и тд.

Также нельзя подать документы на приобретение туристической визы в странах:

  • Латвия;
  • Словакия;
  • Польша;
  • Дания;
  • Бельгия;
  • Эстония;
  • Литва.

Полезные советы для поездки за границу

Очень часто большие очереди на границах, поэтому запаситесь большим количеством воды и еды. А если передвигаетесь на автомобиле, то заранее проверьте наличие достаточного количества бензина.

Разделите все документы на две группы. Первая – необходима за границей, вторая – подлежит проверке подлинности документа (папка со второй группой документов оставляется в России).

Обязательно сделайте копии все ваших документов и загрузите в облачные хранилища. Так в любой точке мира вы сможете распечатать их.

Карты Виза и Мастеркард не будут работать за пределами России. Поэтому нужно брать с собой либо наличные средства, либо карту Мир.

Фото с сайта freeimages.com

426

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Создание первой особой экономической зоны в Кузбассе одобрено

14/10/2022, 14:55

Стандарт – на защите качества

14/10/2022, 12:36

Новосибирск может вернуть себе муниципальные бани

14/10/2022, 12:03

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

14/10/2022, 10:00
Популярное

Когда ожидать магнитных бурь в октябре и как им противостоять

14/10/2022, 14:21

Какие страны воздержались от голосования в ООН

13/10/2022, 18:30

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Новости компаний

Банки начали повышать ставки по вкладам

14/10/2022, 12:23

ВТБ оценил рынок ипотечного кредитования в сентябре

14/10/2022, 11:13

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска