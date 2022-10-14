В какую страну можно выехать из России сейчас без визы и загранпаспорта?

Важно хорошо обдумать и быть готовым к некоторым проблемам, которые могут возникнуть с обеих сторон границы.

На что обратить внимание перед поездкой?

Обязательно удостоверьтесь, что срок действия заграничного паспорта не истек и ознакомитесь с требованиями страны, в которую вы хотите поехать. В некоторых государствах необходимо действие загранпаспорта на протяжении всей поездки или в течение шести месяцев после окончания путешествия.

При поездке с детьми нужны тоже специальные документы, поэтому важно изучить требования страны по этому вопросу. Например, при путешествии ребенка без родителей ему необходимо иметь нотариальное заверенное разрешение на выезд.

Какие документы взять с собой в поездку?

Загранпаспорт. За границами РФ самый важный и основной документ, который необходим почти во всех государствах. Виза. Не все страны требуют ее, поэтому этот вопрос следует уточнять относительно конкретного государства. В некоторых государствах визу можно не оформлять заранее, а получить при въезде. Водительские права . Нужны, если есть в планах арендовать автомобиль. Сертификат о прививках. Этот документ могут потребовать при визите страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (Африка).

Въезд без загранпаспорта.

Если у вас отсутствует загранпаспорт, то существует ряд стран, которые могут предоставить вам возможность посещения без данного документа.

Список стран:

Абхазия. Для въезда необходим паспорт РФ. Таможенный пункт — Адлерский район Сочи.

Южная Осетия. Для въезда необходим паспорт РФ. Таможенный пункт — Южная Осетия;

Армения. Необходим паспорт Рф. Въезд в страну осуществляется только по воздуху прямым рейсом из Москвы;

Беларусь. Необходим паспорт РФ. Выезд через: Смоленскую, Брянскую и Псковскую область;

Казахстан. Для въезда необходим паспорт РФ. Выезд через: Саратовскую, Челябинскую. Новосибирскую, Волгоградскую, Курганскую, Омскую, Оренбургскую, Астраханскую область или Алтайский край;

Киргизия. Необходим паспорт РФ. Прямой рейс из Москвы и Санкт-Петербурга.

Но особую осторожность проявите к частично признанным государствам (Абхазия, Южная Осетия), так как информация об их посещении может создать трудности при въезде в другие страны.

Какие страны предоставляют безвизовый въезд?

Для пересечения границы другой страны потребуется заграничный паспорт или же внутренний, а также могут попросить предоставить подтверждение бронирования отеля на период пребывания, обратный билет или разрешение на въезд.

Прямых рейсов нет или очень мало, и приходится покупать очень дорогие билеты с пересадками, цена которых в одну сторону может составить сто тысяч рублей. Для небольшой экономии денег лучше ехать в Европу через Латвию. Финляндию и Литву (необходима шенгенская виза).

Страны без визы до 90 дней в течение 180 дней:

Аргентина;

Бразилия;

Венесуэла;

Израиль;

Колумбия;

ОАЭ;

Парагвай;

Сальвадор;

Уругвай;

Чили;

Эквадор;

Перу.

До 90 дней:

Мальдивы;

Марокко;

ЮАР.

Мексика — до 180 дней;

Доминикана — до 60 дней в течение 180 дней;

Южная Корея — до 60 дней.

Грузия — до года. Но потом можно пересечь границу и вернуться ещё на год;

Таджикистан — бессрочно;

Узбекистан — до 60 дней, при пребывании дольше 15 дней надо оформить временную регистрацию.

Въезд в другую страну через сухопутную границу.

Можно предположить, что приехать можно в любую страну, которая граничит с Россией, но на самом деле только Финляндия из всех государств Евросоюза дает возможность въезда. Обязательным требованием государства является наличие шенгенской визы.

Список стран:

Финляндия;

Норвегия;

Грузия;

Беларусь;

Абхазия;

Южная Осетия;

Казахстан;

Азербайджан;

Монголия.

Какие страны могут не впустить гражданина Российской Федерации?

Ряд государств запретил въезд лиц с российским гражданством, в том числе по шенгенским визам, которые выдавались другими государствами.

Эстония;

Латвия;

Литва;

Польша.

Разрешено въехать в страну по уважительным причинам: уход за больными родственниками, по учебе, работе и тд.

Также нельзя подать документы на приобретение туристической визы в странах:

Латвия;

Словакия;

Польша;

Дания;

Бельгия;

Эстония;

Литва.

Полезные советы для поездки за границу

Очень часто большие очереди на границах, поэтому запаситесь большим количеством воды и еды. А если передвигаетесь на автомобиле, то заранее проверьте наличие достаточного количества бензина.

Разделите все документы на две группы. Первая – необходима за границей, вторая – подлежит проверке подлинности документа (папка со второй группой документов оставляется в России).

Обязательно сделайте копии все ваших документов и загрузите в облачные хранилища. Так в любой точке мира вы сможете распечатать их.

Карты Виза и Мастеркард не будут работать за пределами России. Поэтому нужно брать с собой либо наличные средства, либо карту Мир.