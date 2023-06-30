Курс доллара впервые поднялся до уровня 29 марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 88 рублей — это произошло впервые с 29 марта минувшего года, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 9:23 (мск) доллар торгуется на Мосбирже по 88,15 руб., евро — по 95,77 руб, юань — по 12,12 руб.

Отмечается, что днем ранее американская валюта на пике стоила 87,04 руб, евро — до 95,04 руб.

Эксперты считают, что причина такого роста курсов ведущих мировых валют может заключаться в оттоке капитала и активной игре спекулянтов, пишет «Ъ».

Вместе с тем, аналитики не исключают дальнейший рост доллара до 90 рублей.

Кроме того, специалисты объясняют, что скорое ослабление рубля невыгодно ЦБ и правительству, так как повышает девальвационные и инфляционные ожидания.

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