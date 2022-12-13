Когда пойти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах в 2023 году

Скоро новый год, и пришла пора определиться с отпусками. Какой лучше месяц выбрать для отдыха в 2023 году, чтобы не прогадать с финансами, советуют аналитики hh.ru.

Напомним, что упрощённо отпуск рассчитывается следующим образом: сумма зарплаты за год (не включаются отпускные, больничные, командировочные) делится на 12 (месяцев в году), и делится на 29,3 (среднемесячное количество дней в году), затем умножается на количество дней отпуска.

При этом чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздников, тем больше отпускных вы получите. Поэтому стоит выбирать отдых в марте, августе или октябре. В августе 23 рабочих дня, марте и октябре — по 22. По 21 рабочему дню в июне, июле, сентябре, ноябре и декабре.

Специалисты подчеркивают, что январь и февраль — самые короткие месяцы в производственном календаре, отпускные за них небольшие. Так что, если есть желание отдыхать дольше, а сумма отпускных не важна, предпочтительнее совместить отпускные дни с праздничными. С этой точки зрения, самыми выгодными месяцами являются январь и май. А чтобы узнать, сколько рабочих дней в конкретном месяце, специалисты рекомендуют обратиться к производственному календарю.

Что важно учитывать при планировании отпуска

Доходы. Если в компании есть перманентные премии, в отпуск предпочтительнее идти после получения такой выплаты, тогда ее учтут в расчёте и стоимость отпускного дня возрастет. То же относится и к повышению зарплаты. Например, если вам обещают поднять зарплату с июня, то летом в отпуск идти невыгодно.

Присоединяйте выходные к отпуску. Если вы берёте отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если напишете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель будет вынужден оплатить семь дней.

Ранее редакция публиковала график переноса выходных дней в новом году.

Фото: pexels.com — Nubia Navarro (nubikini)