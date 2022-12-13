В Иркутск и Красноярск будут поставлять нефтепродукты по льготному тарифу

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил расширение с 1 апреля 2023 года географии поставок нефтепродуктов железнодорожным транспортом по льготному тарифу. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно новому постановлению, перевозки таких нефтепродуктов по льготному тарифу станут возможны не только на Дальний Восток, но и в ряд регионов Сибирского федерального округа, а именно в Красноярский край и Иркутскую область.

Речь идёт о субсидиях железнодорожным перевозчикам на возмещение потерь при установлении льготных тарифов на доставку автомобильного бензина, дизельного топлива и авиакеросина.

— Это позволит сдержать динамику оптовых цен, снизить давление на розницу, а также поддержать местных независимых операторов АЗС, — говорится в сообщении кабинета министров.

В федеральном бюджете на субсидирование программы в 2023 году предусмотрено 9,3 млрд рублей, в 2024 году — 9,6 млрд рублей, в 2025 году — 10,2 млрд рублей.

Программа субсидирования перевозок нефтепродуктов по железной дороге заработала с 2022 года, придя на смену действовавшему механизму «дальневосточного демпфера». На её реализацию из федерального бюджета в 2022 году было потрачено около 9,8 млрд рублей.

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