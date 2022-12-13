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Самые опасные территории в Новосибирске — придомовые

  • 13/12/2022, 15:46
Автор:
травма на льду
С точки зрения количества полученных гололёдных травм. Виновные отделываются предупреждениями.

По итогам прошлой недели наибольшее количество «гололёдных» травм в Новосибирске, как и с началом холодов, пришлось на придомовые территории, проще говоря, дворы. По информации мэрии, всего за период с 5 по 11 декабря поступила информация о 93 травмах на территории Новосибирска. Из них 65 адресов территории многоквартирных домов, 28 территорий административные здания, муниципальные территории и тротуары.

Из 65 адресов мы оперативно силами муниципальной жилищной инспекции приняли меры по обработке скользких мест противогололёдными материалами на 41 многоквартирном доме (63%), сообщает начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. За указанный период проведено 12 выездных обследований придомовых территорий, выдано 4 предупреждения.

Напомним, что по итогам ноября на территории Новосибирска было зафиксировано более 600 «гололёдных» травм. В связи с этим в городском руководстве заявляли о возможном привлечении к ответственности управляющих компаний, не исполняющих свои обязанности по очистке придомовых территорий от льда. Для сравнения: за весь прошлый год, по информации областного Минздрава, около 45 тысяч жителей региона обратились в больницы с травмами стопы и голеностопного сустава. Чуть меньше обращений было по переломам, ушибам и растяжениям запястья и кисти 42 тысячи. С травмами колена и голени обращались около 26 тысяч раз.

 Понимаю, что управляющие компании в абсолютном большинстве  коммерческие организации,  говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 22 ноября.  Тем не менее отрабатывайте механизмы, чтобы повысить ответственность исполнителей за содержание дворов. Все это недовольство людей сейчас транслируется на мэрию, наверное, правильно. Проведите совещание. Если необходимо, я поучаствую. Очевидно, что наши УК проспали снегопад, просто прождали, когда само все протечет.

 

Ранее редакция сообщала о новом подходе к работам по вывозу снега в Новосибирске.

 

Фото pixabay.com, автор Markus60138

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : травма на льду гололедная травма


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