Самые опасные территории в Новосибирске — придомовые

По итогам прошлой недели наибольшее количество «гололёдных» травм в Новосибирске, как и с началом холодов, пришлось на придомовые территории, проще говоря, дворы. По информации мэрии, всего за период с 5 по 11 декабря поступила информация о 93 травмах на территории Новосибирска. Из них 65 адресов — территории многоквартирных домов, 28 территорий — административные здания, муниципальные территории и тротуары.

— Из 65 адресов мы оперативно силами муниципальной жилищной инспекции приняли меры по обработке скользких мест противогололёдными материалами на 41 многоквартирном доме (63%), — сообщает начальник департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — За указанный период проведено 12 выездных обследований придомовых территорий, выдано 4 предупреждения.

Напомним, что по итогам ноября на территории Новосибирска было зафиксировано более 600 «гололёдных» травм. В связи с этим в городском руководстве заявляли о возможном привлечении к ответственности управляющих компаний, не исполняющих свои обязанности по очистке придомовых территорий от льда. Для сравнения: за весь прошлый год, по информации областного Минздрава, около 45 тысяч жителей региона обратились в больницы с травмами стопы и голеностопного сустава. Чуть меньше обращений было по переломам, ушибам и растяжениям запястья и кисти — 42 тысячи. С травмами колена и голени обращались около 26 тысяч раз.

— Понимаю, что управляющие компании в абсолютном большинстве — коммерческие организации, — говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на оперативном совещании 22 ноября. — Тем не менее отрабатывайте механизмы, чтобы повысить ответственность исполнителей за содержание дворов. Все это недовольство людей сейчас транслируется на мэрию, наверное, правильно. Проведите совещание. Если необходимо, я поучаствую. Очевидно, что наши УК проспали снегопад, просто прождали, когда само все протечет.

Ранее редакция сообщала о новом подходе к работам по вывозу снега в Новосибирске.