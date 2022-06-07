Когда в стране подешевеют автозапчасти

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik назвал условие для снижения цен на автозапчасти в России. По его словам, это станет возможным, как только решится проблема их дефицита на рынке.

По словам эксперта, формирование цен под влиянием дефицита делает их далекими от реальной стоимости товара. Так, отмечает Хайцеэр, наблюдается нехватка узлов и агрегатов, а также запчастей для европейских машин.

— На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая, — рассказал Хайцеэр

Эксперт предположил, что такой дефицит происходит из-за трудностей с импортом автозапчастей, которые обусловлены западными санкциями. Детали для европейских машин пока недостаточно стабильно доставляются в Россию в обход ограничительных мер, полагает Хайцеэр.

Специалист считает, что развитие параллельного импорта должно помочь решить проблему дефицита автозапчастей на рынке, тогда и снизится их стоимость.