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«Сосновый бор». Квартал для жизни на берегу Оби

  • 07/06/2022, 12:08
новостройки в Новосибирске
Тренд на жизнь за городом появился в Новосибирске еще до пандемии. Представители профессий, позволяющих работать удаленно, начали ценить качество жизни вне шумного мегаполиса.

Пандемия многократно ускорила этот процесс. Практически все, кто имели возможность переждать карантин за городом, этой возможностью воспользовались.

Одно из требований к выбору такого жилья — развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность. Учитывается наличие общественного транспорта и современной скоростной трассы, позволяющей быстро и комфортно добираться до города.

Квартал «Сосновый бор», расположенный в живописном месте поселка Кудряшовский, по всем критериям подходит тем, кто планирует жить вне шумного мегаполиса, но при этом оставаться мобильным и вести активный образ жизни. Поселок Кудряшовский — экологически чистый район на берегу Оби, в окружении соснового бора, с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

новостройки в Новосибирске


Квартал «Сосновый бор» идеально подходит тем, кто планирует жить вне шумного мегаполиса, но при этом вести активный образ жизни.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Архитектура квартала гармонично интегрирована в природный ландшафт вечнозеленого соснового бора.

Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

новостройки в Новосибирске

Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление.

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту. При внутренней отделке используются высококачественные современные стройматериалы.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести как компактную студию 28,5 кв. м., так и полноценную трехкомнатную квартиру 68,5 кв. м.

Справка: Квартал «Сосновый бор» — новая локация строительной компании «Акация». В портфолио застройщика жилые комплексы «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стала самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании более 60 000 кв. м сданного жилья.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел.: +7 (383) 258-77-44
акация54.рф
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Застройщик: ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки в новосибирске недвижимость надежный застройщик


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