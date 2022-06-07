«Сосновый бор». Квартал для жизни на берегу Оби

Пандемия многократно ускорила этот процесс. Практически все, кто имели возможность переждать карантин за городом, этой возможностью воспользовались.

Одно из требований к выбору такого жилья — развитая социальная инфраструктура и транспортная доступность. Учитывается наличие общественного транспорта и современной скоростной трассы, позволяющей быстро и комфортно добираться до города.

Квартал «Сосновый бор», расположенный в живописном месте поселка Кудряшовский, по всем критериям подходит тем, кто планирует жить вне шумного мегаполиса, но при этом оставаться мобильным и вести активный образ жизни. Поселок Кудряшовский — экологически чистый район на берегу Оби, в окружении соснового бора, с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

В основе проекта заложено единство природного окружения и сложившейся инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, больница, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», пункты доставки OZON и Wildberries. Рядом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе.

Архитектура квартала гармонично интегрирована в природный ландшафт вечнозеленого соснового бора.

Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

Квартиры сдаются готовыми к косметическому ремонту. При внутренней отделке используются высококачественные современные стройматериалы.

В квартале «Сосновый бор» можно приобрести как компактную студию 28,5 кв. м., так и полноценную трехкомнатную квартиру 68,5 кв. м.

Справка: Квартал «Сосновый бор» — новая локация строительной компании «Акация». В портфолио застройщика — жилые комплексы «Акация на Красногорской», «Акация на Ватутина» и «Акация на Лежена». Все объекты были сданы раньше заявленного срока. А 17-этажный дом «Акация на Красногорской», по данным мэрии Новосибирска, стала самой быстровозведенной новостройкой в 2020 году в нашем городе. В портфеле компании более 60 000 кв. м сданного жилья.

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел.: +7 (383) 258-77-44

акация54.рф

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