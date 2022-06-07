Российский McDonald’s подал заявки на регистрацию двух товарных знаков

Для сети ресторанов, ранее принадлежавших компании «Макдоналдс», придумали два новых логотипа в виде изображений, в которых задействованы красный, оранжевый и зеленый цвета. Как уточняет в своем Telegram-канале агентство «Москва», заявки на регистрацию товарных знаков уже поданы.
Утверждается, что под данными товарными знаками будут выпускать бумажную и картонную упаковку, мерч, еду и напитки.
— Это варианты возможных логотипов, — отметили представители компании, рассказывая о регистрации изображений в беседе с агентством.
19 мая стало известно, что покупателем ресторанов «Макдоналдс» в России стал текущий лицензиат американской корпорации из Новокузнецка Александр Говор. По заявлению компании договор предусматривает, что в течение двух лет все текущие сотрудники компании в России сохранят работу на эквивалентных условиях. О решении окончательно уйти из России компания уведомила 16 мая.
Фото с Telegram-канала Агентство «Москва»
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