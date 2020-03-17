Когда выгодно искать новую работу?

Эксперты hh.ru отмечают, что сложность поиска зависит от количества вакансий и количества кандидатов. Идеальная ситуация — когда вакансий много, а кандидатов мало. Такое происходит в феврале и в августе: эти месяцы «разогревают» рынок перед активными осенью и весной. Компании к этому времени уже запланировали бюджет на год или подвели итоги полугодия. И точно знают, кого, зачем и на какую зарплату искать. Соискатели же к этому времени еще отходят от праздников и отпусков. Низкая конкуренция помогает быстрее найти подходящее место.

— В разгар весны — в середине марта-апреле — ситуация накаляется. На рынке труда больше вакансий, в том числе, с высокими предлагаемыми заработными платами, но больше и соискателей, которые будут конкурировать за интересную работу. Если важен выбор и количество возможностей, то планировать поиск работы стоит именно на это время. Второй такой период наступит только в сентябре-октябре. Летом и зимой активность работодателей меньше – и это нормально. Иногда приходится ждать из отпуска руководителей, чтобы услышать окончательное решение. Если приходится искать работу в это время, не переживайте: интересная вакансия может появиться в любой момент, главное вовремя ее заметить, — отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, сейчас для сибирских соискателей наступил оптимальный период для поиска новой работы: компании активно размещают вакансии для специалистов сферы продаж, ИТ, производства, строительства и недвижимости, а также для специалистов сферы транспорта и логистики. Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области составляет 40 тысяч рублей. При этом на одну вакансию претендуют около шести человек, что считается умеренным уровнем конкуренции.

Фото: pixabay.com, автор- kalhh