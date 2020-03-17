IVoice вышел в сегмент роботех

— Мы готовимся к реализации интересного проекта в образовании в сегменте роботех. На базе лицея №22 «Надежда Сибири» мы реализуем проект по созданию робота-ассистента учителя на уроках робототехники, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор ООО «Айвойс Технолоджи» (бренд IVoice) Андрей Заворин.

Компания создает наглядное пособие, которое будет само рассказывать о себе. Речь идет о внедрении в образовательных учреждениях методики формировании так называемых soft skill у школьников.

— Мы будем формировать медийный контент: содержание уроков информатики, робототехники, технологии. На втором этапе он будет дополняться языками: английский, немецкий и т.д. Сегодняшний уровень технологий позволяет это делать, — подчеркивает Заворин. — На базе лицея компания планирует отработать и сформировать методологический контент, который ляжет в основу курса мультимедийной робототехники.

— Это наглядное пособие также можно будет использовать для разработки в кружках лицеев и гимназий собственных программ. Фактически это компьютер, для которого сами ребята могут делать софт, контент — и он будет работать. Это своеобразная испытательная лаборатория. Проект поддержан рядом компаний, а также мэрией Новосибирска, — говорит Андрей Заворин. — Мы производим не технику, а операционную составляющую. Закрываем проблему контента, диалоговой системы: робот должен коммуницировать.

Запустить проект «Айвойс Технолоджи» планирует в ближайшее время, а продемонстрировать его результаты — к концу 2020 года. В 2021 году проект планируется тиражировать на другие образовательные учреждения города и области.

— Сегодня на рынке не хватает унификации качества образования, не хватает наглядных пособий. Мы даем интерактивную площадку, большой конструктор для soft skill, чтобы они могли формировать навыки и делать из абстрактных технологий реальные продукты, — сообщил директор «Айвойс Технолоджи».

Он не исключает, что в перспективе школы смогут делиться между собой разработанными программами и даже выставлять их на рынок.

По оценкам Заворина, в Новосибирске есть несколько десятков школ, где потребность в этом проекте ярко выражена. Кроме того, на его базе можно создать выездное образовательное пособие и представлять его в разных школах, в том числе в сельской местности.

Подобные решения — интерактивные помощники — будут также появляться в сфере туризма и гостеприимства, работать в музеях, помогать встречать гостей и проводить экскурсии на больших мероприятиях (универсиада, чемпионат мира по футболу). Кроме того, решения из сегмента роботех сейчас активно интегрируются в проект «Умные остановки», который реализуется в Новосибирске.

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