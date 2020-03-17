Сдать тест на коронавирус скоро можно будет в ИНВИТРО

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа компаний ИНВИТРО сообщает о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19. В данный момент проводится закупка необходимых тест-систем. К проведению исследования будут подключены четыре из пяти лабораторных комплексов группы компаний, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске.

Всё действия группы компаний чётко координируются с правительством Москвы в рамках единого разработанного и уже оперативно реализуемого плана по борьбе с пандемией Covid-19.

Тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки. Срок выполнения исследования составит от 2 рабочих дней.

Точный список медицинских офисов компании, в которых можно будет сдать данный анализ, будет доступен на официальном сайте ИНВИТРО. Для безопасности пациентов медицинский офис будет принимать не более 3-х человек в помещении одновременно.

ИНВИТРО делает все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность пациентов и сотрудников: персонал медицинских офисов будет снабжен всем необходимым для этих целей, включая медицинские маски, одноразовые перчатки и специальные дезинфицирующие средства. Лабораторные комплексы компании переведены на усиленный режим работы.

ИНВИТРО в данный момент проводит широкую информационную кампанию в рамках повышения осведомленности населения о коронавирусе, реальных симптомах заболевания и действенных мерах профилактики инфекции. Все медицинские офисы ИНВИТРО в течение ближайшей недели будут снабжены плакатами и листовками с описанием симптомов коронавирусной инфекции, алгоритмом рекомендуемых действий при их обнаружении у себя или близких людей и чёткими рекомендациями в отношении действенных профилактических мер. На официальном сайте группы компаний открыт специальный раздел с актуальной информацией, отобранной медицинским экспертами и соответствующей официальным протоколам ВОЗ и Роспотребнадзора.

Кроме того, медицинские эксперты ИНВИТРО принимают участие в крупном общественно-информационном проекте, стартовавшем в прошедшую пятницу на платформе «Яндекс.Кью», — тематическом разделе, посвящённом коронавирусу. Начиная с воскресенья, 15 марта, от 2 до 5 экспертов компании, врачи-эпидемиологи и инфекционисты, отвечают на вопросы пользователей поисковой системы о заболевании, способах заражения и превентивных мерах.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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