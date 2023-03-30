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Когда ждать магнитные бури в апреле

  • 30/03/2023, 16:43
магнитные бури
Магнитные бури в апреле ожидаются в начале, середине и в конце месяца.

Вспышки на Солнце у многих людей вызывают ухудшение самочувствия, поэтому такой информацией не стоит пренебрегать. Если изучить прогноз, к магнитным бурям можно будет хотя бы частично подготовиться, уменьшить их негативное влияние на организм.

Какие числа самые опасные

Первая из бурь случится уже 1 апреля, она будет довольно затяжной и завершится аж 8 числа. По шкале мощности ей можно поставить в районе 3-4 баллов. Особую осторожность нужно соблюдать в первый день месяца, ведь именно на него выпадают геоудары силой в 4 балла.

Вторую бурю нужно ждать 10 апреля, она продлится около двух суток, по силе будет такой же, как и предыдущая.

Третья буря придется на 16 апреля, хотя некоторые эксперты, говорят, что она может случиться на пару дней раньше. Ее сила составит порядка 3 баллов.

Еще одна примерно такая же по мощи буря ожидается 18 числа.

Зато 19 число выдастся спокойным, но ему на смену придет 20 с самой мощной за весь месяц бурей.

Повышенная солнечная активность также будет наблюдаться 26 и 27 апреля.

Как справиться с отрицательным влиянием вспышек на солнце

Во время таких бурь у многих людей снижается настроение, они чувствуют упадок сил. Среди других негативных симптомов можно отметить головную боль, бессонницу, депрессивное состояние, перепады кровяного давления.

Некоторые жалуются на ломоту в суставах, обострение хронических болезней. В такие периоды возрастает вероятность конфликтов.

В преддверии магнитных бурь нельзя переутомляться, минимум 1 час в день гулять на свежем воздухе. Питься нужно легкой пищей, кроме этого следует отказаться от вредных привычек – курения, употребления спиртного, напитков на основе кофе.

Почувствовав ухудшение самочувствия, не стоит садиться за руль и уж тем более планировать длинные поездки на автомобили.

Люди, у которых врачи диагностировали хронические болезни, должны заранее купить необходимые лекарства, не пропускать их прием, строго соблюдать дозировку.

Особую осторожность нужно соблюдать тем, у кого имеются патологии сердечно-сосудистой системы, они наиболее уязвимы перед магнитными бурями.

При наличии таких проблем важно не пренебрегать полноценным сном, здоровым питанием, ограничивать физические нагрузки.

Важно стараться не преувеличивать воздействие магнитных бурь на организм, не поддаваться панике.

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