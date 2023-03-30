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НГТУ – консультант по вопросам инклюзивного образования

  • 30/03/2023, 15:32
На базе Новосибирского государственного технического университета функционирует горячая линия по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

образованиеПоступление в вуз всегда волнительно, а для людей с ограниченными возможностями здоровья зачастую это стресс. Из-за особенностей состояния здоровья выпускникам коррекционных школ сложно сориентироваться в условиях современного рынка труда, поэтому встает вопрос об оказании им помощи в профориентации и выборе учебного заведения.

Какой вуз выбрать? Как не ошибиться при выборе факультета? Какие профессии доступны? Имеются ли для абитуриентов с инвалидностью льготы на поступление? На эти и другие вопросы могут ответить специалисты call-центра Ресурсного учебно-методического центра НГТУ НЭТИ

«Горячая линия работает уже шестой год. Каждый звонок мы отрабатываем индивидуально. Обычно беседа начинается с уточнения нозологической группы заболевания абитуриента, далее мы рассказываем о доступных профессиях и адаптированных программах, о необходимых документах для поступления», — сообщила специалист call-центра РУМЦ НГТУ Анна Зяблова.

Получить консультацию по вопросам реализации инклюзивного высшего образования в call-центре также могут абитуриенты, их законные представители, специалисты и преподаватели вузов Новосибирска, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской области, Алтайского края, Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия и Забайкальского края. Кроме того, РУМЦ НГТУ проводит консультации для работодателей по вопросам трудоустройства лиц с инвалидностью.

Call-центр создан в 2017 году на базе Ресурсного учебно-методического центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья НГТУ НЭТИ с целью содействия развитию и популяризации высшего инклюзивного образования.

Горячая линия по вопросам обучения для инвалидов (РУМЦ): 8-383-315-38-30

Время работы: ежедневно по будням с 9:00 до 17:00. 

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Фото предоставлено ООО «Смарт-Регион»

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Регионы: Новосибирск

Теги : технологии образование НГТУ НЭТИ


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