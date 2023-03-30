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Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению получит 1 млн рублей от Сбера

  • 30/03/2023, 16:48
Сбер объявляет о старте международного конкурса научных статей по искусственному интеллекту (AI) и машинному обучению (ML).

СберКлючевые работы будут опубликованы в авторитетном научном журнале «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии «Doklady Mathematics». Журнал индексируется в базах научного цитирования РИНЦ, Scopus, Web of Science, входит в квартиль Q2 в категории «Прикладная математика» Scopus.

Авторы статей получат возможность представить их в своих докладах на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2023). Лучшая работа получит приз — 1 млн рублей.

Статья должна быть оформлена в соответствии с правилами проведения отбора, содержать ранее не опубликованные, актуальные научные результаты. Допущенные к отбору статьи рецензируются ведущими российскими специалистами в области AI и ML. Окончательное решение о публикации в сборнике и присуждении премии за лучшую статью принимает экспертная комиссия.

Подать свою статью можно на сайте AI Journey до 31 июля 2023 года. Участие бесплатно. Язык представления статьи – русский или английский; издательство обеспечивает перевод. На сайте также размещены подробные правила конкурса.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наш конкурс открывает возможность исследователям в области искусственного интеллекта и машинного обучения опубликовать статью о своих прорывных решениях в престижном научном журнале. Участников мы также пригласим выступить с докладами на конференции AI Journey 2023, а за лучшую статью вручим денежный приз. Надеемся, что конкурс не только станет важным событием для российского научного сообщества, но и вызовет большой интерес у международных участников».

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер наука банки


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