Коле Андрющенко требуется курсовое лечение

У Коли Андрющенко детский церебральный паралич.
— Сын родился раньше срока, в тяжелом состоянии, два месяца провел в больницах. После выписки у него стало сводить мышцы, он синел, ноги и руки были скованны. Невролог рекомендовал плавание, уколы, массаж, курсы реабилитации. Мы упорно занимались с сыном, и успехи появились: Коля начал ползать, садиться и ходить вдоль опоры. Но ходил на цыпочках, поэтому ножки начали развиваться неправильно. Недавно сыну сделали операцию по удлинению сухожилий, и пока он был в гипсе, сильно ослабел, многие навыки утеряны, ему заново нужно учиться стоять, выпрямив колени, и нормально ходить. Для этого снова нужна реабилитация, и очень интенсивная! — рассказывает мама Коли Ирина Андрющенко.
По словам Оксаны Тасенковой, невролога-реабилитолога Центра семейной медицины (Новосибирск), мальчик нуждается в проведении восстановительного лечения.
— Его главные задачи – укрепить мышцы ребенка, восстановить утраченные моторные навыки, улучшить опору на спину, сформировать правильную устойчивую походку, — подчеркивает специалист.
По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 228 015 рублей. Семья Коли не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.
— Реабилитация стоит дорого, нам ее оплату не потянуть: в семье работает только муж. Просим вашей помощи! — обращается Ирина.
Помочь Коле можно по ссылке.
Фото из архива семьи
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