Коле Андрющенко требуется курсовое лечение

У Коли Андрющенко детский церебральный паралич.

— Сын родился раньше срока, в тяжелом состоянии, два месяца провел в больницах. После выписки у него стало сводить мышцы, он синел, ноги и руки были скованны. Невролог рекомендовал плавание, уколы, массаж, курсы реабилитации. Мы упорно занимались с сыном, и успехи появились: Коля начал ползать, садиться и ходить вдоль опоры. Но ходил на цыпочках, поэтому ножки начали развиваться неправильно. Недавно сыну сделали операцию по удлинению сухожилий, и пока он был в гипсе, сильно ослабел, многие навыки утеряны, ему заново нужно учиться стоять, выпрямив колени, и нормально ходить. Для этого снова нужна реабилитация, и очень интенсивная! — рассказывает мама Коли Ирина Андрющенко.