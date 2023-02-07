Рекламодателям

«Главновосибирскстрой» заплатит штраф за ненадлежащую рекламу стройматериалов

  • 07/02/2023, 10:59
штраф за рекламу
Компания продвигала свою продукцию через смс.

Новосибирское УФАС России оштрафовало рекламораспространителя смс-рекламы без согласия абонента на 50 тысяч рублей. Ранее ведомство признало компанию нарушившей законодательство о рекламе, а распространяемую ей рекламу ненадлежащей.

— В 2022 году ООО «УК «Главновосибирскстрой» была проведена рекламная акция, направленная на информирование покупателей продукции СИБИТ о снижении цены на продукцию, путем смс-рассылки сообщения, — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Новосибирской области.

Поводом для обращения в Новосибирское УФАС послужило получение заявителем такого смс-сообщения без его предварительного согласия.

После вмешательства антимонопольной службы ООО «УК «Главновосибирскстрой» исключил номер абонента из списка каких-либо рассылок и внедрил на своем сайте возможность дачи согласия на получение рекламно-информационной рассылки в отношении услуг и продукции по указанному при регистрации телефонному номеру.

Группа компаний «Главновосибирскстрой» — один из крупнейших представителей производственного строительного комплекса Сибири, работающий на строительном рынке с 1963 года. В группу компаний «Главновосибирскстрой» входят: ООО «Главновосибирскстрой-СП»; АО «Главновосибирскстрой»; ОАО «Искитимизвесть»; ООО «Брикстоун»; АО «Левобережный песчаный карьер»; ООО «ЖБИ-5»; ООО «Машкомплект». Предприятия группы добывают и производят  строительные материалы: песок, известь, бетон, железобетон, автоклавный газобетон и гиперпрессованный кирпич.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что «СИБУР» сможет выкупить половинную долю Solvay в СП «РусВинил».

Фото: pixabay.com — VBlock

291

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : штраф за рекламу ФАС смс-реклама


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
вывоз снега из города

Снежные завалы нужно успеть вывезти из города до потепления

С начала сезона из Новосибирска вывезено 970 тыс кубометров снега.
Читать статью >>
расчистка кровель

Приближающаяся весна напомнила об уборке снега с крыш

В Новосибирске зафиксировано уже несколько несчастных случаев, связанных со сходом наледи с кровель.
Читать статью >>
Русфонд

Коле Андрющенко требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 228 015 рублей.
Читать статью >>
оборудование для СКИФа

Импортозамещение позволило вдвое снизить цену контракта по оборудованию для «СКИФа»

Только по линии закупок комплектующих для оборудования пользовательских станций.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

Министр Республики Алтай Константин Зорий уходит в отставку

07/02/2023, 11:55

Снежные завалы нужно успеть вывезти из города до потепления

07/02/2023, 11:31

Суд вернул прокурорам дело экс-главы Института лазерной физики

07/02/2023, 11:17
Популярное

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

С февраля ряд пособий и компенсаций увеличился на 11,9 %

06/02/2023, 16:37

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала для медработников на четверть

03/02/2023, 12:03
Новости компаний

Клиенты ВТБ стали в три раза чаще оплачивать покупки картой «Мир» с помощью смартфона

07/02/2023, 12:12

ВТБ: в январе продажи автокредитов в России на 6% превысили результат декабря 2022 г.

07/02/2023, 11:23

Дарим подарки за подключение эквайринга

06/02/2023, 17:47

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2022 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска