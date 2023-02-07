«Главновосибирскстрой» заплатит штраф за ненадлежащую рекламу стройматериалов

Новосибирское УФАС России оштрафовало рекламораспространителя смс-рекламы без согласия абонента на 50 тысяч рублей. Ранее ведомство признало компанию нарушившей законодательство о рекламе, а распространяемую ей рекламу ненадлежащей.

— В 2022 году ООО «УК «Главновосибирскстрой» была проведена рекламная акция, направленная на информирование покупателей продукции СИБИТ о снижении цены на продукцию, путем смс-рассылки сообщения, — говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Новосибирской области.

Поводом для обращения в Новосибирское УФАС послужило получение заявителем такого смс-сообщения без его предварительного согласия.

После вмешательства антимонопольной службы ООО «УК «Главновосибирскстрой» исключил номер абонента из списка каких-либо рассылок и внедрил на своем сайте возможность дачи согласия на получение рекламно-информационной рассылки в отношении услуг и продукции по указанному при регистрации телефонному номеру.

Группа компаний «Главновосибирскстрой» — один из крупнейших представителей производственного строительного комплекса Сибири, работающий на строительном рынке с 1963 года. В группу компаний «Главновосибирскстрой» входят: ООО «Главновосибирскстрой-СП»; АО «Главновосибирскстрой»; ОАО «Искитимизвесть»; ООО «Брикстоун»; АО «Левобережный песчаный карьер»; ООО «ЖБИ-5»; ООО «Машкомплект». Предприятия группы добывают и производят строительные материалы: песок, известь, бетон, железобетон, автоклавный газобетон и гиперпрессованный кирпич.

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